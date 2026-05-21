https://sarabic.ae/20260521/تقرير-واشنطن-تهدد-بإلغاء-تأشيرات-الدبلوماسيين-الفلسطينيين-في-الأمم-المتحدة-1113603163.html
تقرير: واشنطن تهدد بإلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الفلسطينيين في الأمم المتحدة
تقرير: واشنطن تهدد بإلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الفلسطينيين في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلامية غربية، نقلًا عن مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة "هددت بإلغاء تأشيرات أعضاء البعثة الفلسطينية لدى الأمم... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T06:54+0000
2026-05-21T06:54+0000
2026-05-21T06:54+0000
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102764/64/1027646401_0:128:1365:896_1920x0_80_0_0_9463df4b3821114df164b0a42b09b7fe.jpg
وقالت وكالة "رويترز"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تهدد بإلغاء تأشيرات أعضاء الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة، في حال رفض منصور، سحب ترشحه".وبحسب المذكرة، التي استندت إليها الوكالة، "طُلب من الدبلوماسيين الأمريكيين في سفارة الولايات المتحدة في القدس، إبلاغ الجانب المعني بأن ترشيح ممثل فلسطين يؤجج التوترات، وقد يقوّض خطة ترامب للسلام في غزة، وقد يترتب عليه إجراءات انتقامية من واشنطن في حال نجاحه".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وتقترح الخطة الأمريكية لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى تفويض قوة دولية للاستقرار تنسق مع إسرائيل ومصر.واشنطن ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة
https://sarabic.ae/20260424/لافروف-تجاهل-قرارات-الأمم-المتحدة-بشأن-فلسطين-سيحول-القضية-إلى-قنبلة-موقوتة-1112858889.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102764/64/1027646401_0:0:1365:1024_1920x0_80_0_0_88dffd0f5a1cdda385ed95c73b1894e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
تقرير: واشنطن تهدد بإلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الفلسطينيين في الأمم المتحدة
أفادت وسائل إعلامية غربية، نقلًا عن مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة "هددت بإلغاء تأشيرات أعضاء البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، إذا رفض المراقب الدائم لفلسطين لدى المنظمة رياض منصور، سحب ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وقالت وكالة "رويترز"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تهدد بإلغاء تأشيرات أعضاء الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة، في حال رفض منصور، سحب ترشحه".
وبحسب المذكرة، التي استندت إليها الوكالة، "طُلب من الدبلوماسيين الأمريكيين في سفارة الولايات المتحدة في القدس، إبلاغ الجانب المعني بأن ترشيح ممثل فلسطين يؤجج التوترات، وقد يقوّض خطة ترامب للسلام في غزة، وقد يترتب عليه إجراءات انتقامية من واشنطن في حال نجاحه".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام
".
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا قدمته الولايات المتحدة لدعم خطة ترامب لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيّد القرار 13 من أصل 15 عضوًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتقترح الخطة الأمريكية لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى تفويض قوة دولية للاستقرار تنسق مع إسرائيل ومصر.