واشنطن ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260521/واشنطن-ترفع-العقوبات-عن-المقررة-الأممية-للأراضي-الفلسطينية-المحتلة-1113600112.html
واشنطن ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة
واشنطن ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة
سبوتنيك عربي
رفعت الولايات المتحدة، الأربعاء، العقوبات المفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T02:05+0000
2026-05-21T02:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102609365_0:0:1006:566_1920x0_80_0_0_4724bdad6f847cb4c6bea1c0b68a8dc0.jpg
وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن اسم خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أُزيل من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.وجاء الإجراء بعد نحو أسبوع من قرار قاضٍ اتحادي تعليق العقوبات مؤقتًا، بعدما رأى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير عندما فرضت هذه العقوبات عقب انتقادها حرب إسرائيل على قطاع غزة.وألبانيزي هي محامية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، وقد دعت، في إطار مهمتها الأممية، إلى أن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.كما أصدرت تقريرًا اتهمت فيه شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ في ما وصفته بأنه "حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها إسرائيل في غزة".وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على ألبانيزي في يوليو/تموز 2025، متهمة إياها بالسعي لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين، وبموجب تلك العقوبات، حُظر عليها دخول الولايات المتحدة وإجراء أي معاملات مصرفية فيها.وفي تطور لاحق، أقام زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في فبراير/شباط.وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، ريتشارد ليون، في 13 مايو/أيار، حكمًا أكد فيه أن إقامة ألبانيزي خارج الأراضي الأمريكية لا تلغي الحماية التي يضمنها لها التعديل الأول للدستور، معتبرًا أن إدارة ترامب سعت إلى تقييد خطابها بسبب "الفكرة أو الرسالة التي عبّرت عنها".وبعد صدور الحكم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أنه سيمتنع عن تنفيذ أو تطبيق العقوبات المفروضة على ألبانيزي طالما أن الأمر القضائي لا يزال نافذًا.
https://sarabic.ae/20260222/ألبانيز-ترفض-الاستقالة-لن-أكون-كبش-فداء-لتغطية-جرائم-إسرائيل-1110628587.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102609365_92:0:985:670_1920x0_80_0_0_dd7708e6a9420764f2fa3d048fb768e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة

واشنطن ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة

02:05 GMT 21.05.2026
© AP Photo / Darko Bandicالمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Darko Bandic
تابعنا عبر
رفعت الولايات المتحدة، الأربعاء، العقوبات المفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي التي تنتقد إسرائيل بشدة.
وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن اسم خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أُزيل من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
ألبانيز ترفض الاستقالة: لن أكون كبش فداء لتغطية جرائم إسرائيل
22 فبراير, 15:16 GMT
وجاء الإجراء بعد نحو أسبوع من قرار قاضٍ اتحادي تعليق العقوبات مؤقتًا، بعدما رأى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير عندما فرضت هذه العقوبات عقب انتقادها حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وألبانيزي هي محامية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، وقد دعت، في إطار مهمتها الأممية، إلى أن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
كما أصدرت تقريرًا اتهمت فيه شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ في ما وصفته بأنه "حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها إسرائيل في غزة".
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على ألبانيزي في يوليو/تموز 2025، متهمة إياها بالسعي لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين، وبموجب تلك العقوبات، حُظر عليها دخول الولايات المتحدة وإجراء أي معاملات مصرفية فيها.
وفي تطور لاحق، أقام زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في فبراير/شباط.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، ريتشارد ليون، في 13 مايو/أيار، حكمًا أكد فيه أن إقامة ألبانيزي خارج الأراضي الأمريكية لا تلغي الحماية التي يضمنها لها التعديل الأول للدستور، معتبرًا أن إدارة ترامب سعت إلى تقييد خطابها بسبب "الفكرة أو الرسالة التي عبّرت عنها".
وبعد صدور الحكم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أنه سيمتنع عن تنفيذ أو تطبيق العقوبات المفروضة على ألبانيزي طالما أن الأمر القضائي لا يزال نافذًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала