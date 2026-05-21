واشنطن ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة

سبوتنيك عربي

رفعت الولايات المتحدة، الأربعاء، العقوبات المفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن اسم خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أُزيل من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.وجاء الإجراء بعد نحو أسبوع من قرار قاضٍ اتحادي تعليق العقوبات مؤقتًا، بعدما رأى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير عندما فرضت هذه العقوبات عقب انتقادها حرب إسرائيل على قطاع غزة.وألبانيزي هي محامية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، وقد دعت، في إطار مهمتها الأممية، إلى أن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.كما أصدرت تقريرًا اتهمت فيه شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ في ما وصفته بأنه "حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها إسرائيل في غزة".وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على ألبانيزي في يوليو/تموز 2025، متهمة إياها بالسعي لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين، وبموجب تلك العقوبات، حُظر عليها دخول الولايات المتحدة وإجراء أي معاملات مصرفية فيها.وفي تطور لاحق، أقام زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في فبراير/شباط.وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، ريتشارد ليون، في 13 مايو/أيار، حكمًا أكد فيه أن إقامة ألبانيزي خارج الأراضي الأمريكية لا تلغي الحماية التي يضمنها لها التعديل الأول للدستور، معتبرًا أن إدارة ترامب سعت إلى تقييد خطابها بسبب "الفكرة أو الرسالة التي عبّرت عنها".وبعد صدور الحكم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أنه سيمتنع عن تنفيذ أو تطبيق العقوبات المفروضة على ألبانيزي طالما أن الأمر القضائي لا يزال نافذًا.

