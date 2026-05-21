https://sarabic.ae/20260521/واشنطن-ترفع-العقوبات-عن-المقررة-الأممية-للأراضي-الفلسطينية-المحتلة-1113600112.html
واشنطن ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة
واشنطن ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة
سبوتنيك عربي
رفعت الولايات المتحدة، الأربعاء، العقوبات المفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T02:05+0000
2026-05-21T02:05+0000
2026-05-21T02:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102609365_0:0:1006:566_1920x0_80_0_0_4724bdad6f847cb4c6bea1c0b68a8dc0.jpg
وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن اسم خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أُزيل من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.وجاء الإجراء بعد نحو أسبوع من قرار قاضٍ اتحادي تعليق العقوبات مؤقتًا، بعدما رأى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير عندما فرضت هذه العقوبات عقب انتقادها حرب إسرائيل على قطاع غزة.وألبانيزي هي محامية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، وقد دعت، في إطار مهمتها الأممية، إلى أن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.كما أصدرت تقريرًا اتهمت فيه شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ في ما وصفته بأنه "حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها إسرائيل في غزة".وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على ألبانيزي في يوليو/تموز 2025، متهمة إياها بالسعي لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين، وبموجب تلك العقوبات، حُظر عليها دخول الولايات المتحدة وإجراء أي معاملات مصرفية فيها.وفي تطور لاحق، أقام زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في فبراير/شباط.وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، ريتشارد ليون، في 13 مايو/أيار، حكمًا أكد فيه أن إقامة ألبانيزي خارج الأراضي الأمريكية لا تلغي الحماية التي يضمنها لها التعديل الأول للدستور، معتبرًا أن إدارة ترامب سعت إلى تقييد خطابها بسبب "الفكرة أو الرسالة التي عبّرت عنها".وبعد صدور الحكم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أنه سيمتنع عن تنفيذ أو تطبيق العقوبات المفروضة على ألبانيزي طالما أن الأمر القضائي لا يزال نافذًا.
https://sarabic.ae/20260222/ألبانيز-ترفض-الاستقالة-لن-أكون-كبش-فداء-لتغطية-جرائم-إسرائيل-1110628587.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102609365_92:0:985:670_1920x0_80_0_0_dd7708e6a9420764f2fa3d048fb768e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة
واشنطن ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة
رفعت الولايات المتحدة، الأربعاء، العقوبات المفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي التي تنتقد إسرائيل بشدة.
وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن اسم خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أُزيل من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وجاء الإجراء بعد نحو أسبوع من قرار قاضٍ اتحادي تعليق العقوبات مؤقتًا، بعدما رأى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير عندما فرضت هذه العقوبات عقب انتقادها حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وألبانيزي هي محامية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، وقد دعت، في إطار مهمتها الأممية، إلى أن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
كما أصدرت تقريرًا اتهمت فيه شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ في ما وصفته بأنه "حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها إسرائيل في غزة".
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على ألبانيزي
في يوليو/تموز 2025، متهمة إياها بالسعي لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين، وبموجب تلك العقوبات، حُظر عليها دخول الولايات المتحدة وإجراء أي معاملات مصرفية فيها.
وفي تطور لاحق، أقام زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في فبراير/شباط.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، ريتشارد ليون، في 13 مايو/أيار، حكمًا أكد فيه أن إقامة ألبانيزي خارج الأراضي الأمريكية لا تلغي الحماية التي يضمنها لها التعديل الأول للدستور، معتبرًا أن إدارة ترامب سعت إلى تقييد خطابها بسبب "الفكرة أو الرسالة التي عبّرت عنها".
وبعد صدور الحكم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أنه سيمتنع عن تنفيذ أو تطبيق العقوبات المفروضة على ألبانيزي طالما أن الأمر القضائي لا يزال نافذًا.