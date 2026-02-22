ألبانيز ترفض الاستقالة: لن أكون كبش فداء لتغطية جرائم إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260222/ألبانيز-ترفض-الاستقالة-لن-أكون-كبش-فداء-لتغطية-جرائم-إسرائيل-1110628587.html
ألبانيز ترفض الاستقالة: لن أكون كبش فداء لتغطية جرائم إسرائيل
ألبانيز ترفض الاستقالة: لن أكون كبش فداء لتغطية جرائم إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، أنها لن تتنحى عن منصبها رغم الانتقادات الحادة التي وجهتها فرنسا ودول أخرى،... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T15:16+0000
2026-02-22T15:16+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfd552c1fc87f28a94d01fc00f0733ac.jpg
وفي مقابلة مع قناة يورونيوز، اعتبرت ألبانيز، أن "الاتهامات الموجهة إليها "سخيفة"، وتهدف إلى تحويل الأنظار عن تقاريرها التي توثق دعم عشرات الدول، بينها فرنسا، لإسرائيل، في وقت تتحدث فيه تقارير حقوقية عن انتهاكات بحق الفلسطينيين".وتصاعد الجدل بعدما وجه عدد من النواب الفرنسيين رسالة إلى وزير الخارجية جان نويل بارو، اتهموا فيها ألبانيز بوصف إسرائيل بأنها "عدو للإنسانية"، مستندين إلى مقاطع فيديو قُدمت كدليل على ذلك.غير أن أحد تلك المقاطع تبيّن لاحقًا أنه مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما أظهر المقطع الآخر تصريحات انتقدت فيها ألبانيز الدعم المالي والسياسي لإسرائيل، مشيرة إلى أن الخوارزميات التي تضخم الخطاب المؤيد للفصل العنصري والأسلحة تمثل "العدو المشترك للبشرية".وأكدت أن هذا هو الأمر الذي ينبغي على الحكومات الرد عليه، مضيفة أن التدقيق المكثف في تصريحات نسبت إليها ولم تقلها، مقارنة بما وصفته بممارسات دولة متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، يعكس حالة من الإفلات من العقاب.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 22 يناير/ كانون الثاني 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
https://sarabic.ae/20260222/حماس-استهداف-المدنيين-في-غزة-يفضح-وهم-جهود-السلام-والإعمار-1110620745.html
https://sarabic.ae/20260222/ويتكوف-يكشف-عن-توفير-مساكن-ووسائل-نقل-جماعي-في-غزة-1110619856.html
https://sarabic.ae/20260221/نائب-الرئيس-الفلسطيني-يعلن-إنشاء-مكتب-ارتباط-للسلطة-الوطنية-في-غزة---1110600064.html
إسرائيل
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055130_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_2710f9b0a76942bd7952aad103709fe0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم

ألبانيز ترفض الاستقالة: لن أكون كبش فداء لتغطية جرائم إسرائيل

15:16 GMT 22.02.2026
© AP Photo / Hatem Moussaالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Hatem Moussa
تابعنا عبر
أكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، أنها لن تتنحى عن منصبها رغم الانتقادات الحادة التي وجهتها فرنسا ودول أخرى، بعد اتهامها بالإدلاء بتصريحات وُصفت بأنها "معادية للسامية".
وفي مقابلة مع قناة يورونيوز، اعتبرت ألبانيز، أن "الاتهامات الموجهة إليها "سخيفة"، وتهدف إلى تحويل الأنظار عن تقاريرها التي توثق دعم عشرات الدول، بينها فرنسا، لإسرائيل، في وقت تتحدث فيه تقارير حقوقية عن انتهاكات بحق الفلسطينيين".
وتصاعد الجدل بعدما وجه عدد من النواب الفرنسيين رسالة إلى وزير الخارجية جان نويل بارو، اتهموا فيها ألبانيز بوصف إسرائيل بأنها "عدو للإنسانية"، مستندين إلى مقاطع فيديو قُدمت كدليل على ذلك.
فلسطينيون يسيرون محاطين بأنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية خلال الحرب، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 22 يناير/ كلنون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
"حماس": استهداف المدنيين في غزة يفضح وهم جهود السلام والإعمار
12:04 GMT
غير أن أحد تلك المقاطع تبيّن لاحقًا أنه مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما أظهر المقطع الآخر تصريحات انتقدت فيها ألبانيز الدعم المالي والسياسي لإسرائيل، مشيرة إلى أن الخوارزميات التي تضخم الخطاب المؤيد للفصل العنصري والأسلحة تمثل "العدو المشترك للبشرية".

وشددت ألبانيز، على أنها لا تمانع تحمل الهجوم الإعلامي، معتبرة أنه محاولة لتشويه صورتها، وقالت إن التركيز يجب أن ينصب على التقارير السبعة التي أعدتها، والتي وثقت تقديم 62 دولة دعمًا سياسيًا واستراتيجيًا وعسكريًا لإسرائيل.

وأكدت أن هذا هو الأمر الذي ينبغي على الحكومات الرد عليه، مضيفة أن التدقيق المكثف في تصريحات نسبت إليها ولم تقلها، مقارنة بما وصفته بممارسات دولة متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، يعكس حالة من الإفلات من العقاب.
المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
ويتكوف يكشف عن توفير مساكن ووسائل نقل جماعي في غزة
11:18 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وفي 22 يناير/ كانون الثاني 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.
وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.
ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
مجلس السلام لغزة بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
نائب الرئيس الفلسطيني يعلن إنشاء مكتب ارتباط للسلطة الوطنية في غزة
أمس, 12:45 GMT
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.
وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала