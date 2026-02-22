https://sarabic.ae/20260222/ألبانيز-ترفض-الاستقالة-لن-أكون-كبش-فداء-لتغطية-جرائم-إسرائيل-1110628587.html

ألبانيز ترفض الاستقالة: لن أكون كبش فداء لتغطية جرائم إسرائيل

ألبانيز ترفض الاستقالة: لن أكون كبش فداء لتغطية جرائم إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، أنها لن تتنحى عن منصبها رغم الانتقادات الحادة التي وجهتها فرنسا ودول أخرى،... 22.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-22T15:16+0000

2026-02-22T15:16+0000

2026-02-22T15:16+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار فرنسا

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfd552c1fc87f28a94d01fc00f0733ac.jpg

وفي مقابلة مع قناة يورونيوز، اعتبرت ألبانيز، أن "الاتهامات الموجهة إليها "سخيفة"، وتهدف إلى تحويل الأنظار عن تقاريرها التي توثق دعم عشرات الدول، بينها فرنسا، لإسرائيل، في وقت تتحدث فيه تقارير حقوقية عن انتهاكات بحق الفلسطينيين".وتصاعد الجدل بعدما وجه عدد من النواب الفرنسيين رسالة إلى وزير الخارجية جان نويل بارو، اتهموا فيها ألبانيز بوصف إسرائيل بأنها "عدو للإنسانية"، مستندين إلى مقاطع فيديو قُدمت كدليل على ذلك.غير أن أحد تلك المقاطع تبيّن لاحقًا أنه مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما أظهر المقطع الآخر تصريحات انتقدت فيها ألبانيز الدعم المالي والسياسي لإسرائيل، مشيرة إلى أن الخوارزميات التي تضخم الخطاب المؤيد للفصل العنصري والأسلحة تمثل "العدو المشترك للبشرية".وأكدت أن هذا هو الأمر الذي ينبغي على الحكومات الرد عليه، مضيفة أن التدقيق المكثف في تصريحات نسبت إليها ولم تقلها، مقارنة بما وصفته بممارسات دولة متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، يعكس حالة من الإفلات من العقاب.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 22 يناير/ كانون الثاني 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.

https://sarabic.ae/20260222/حماس-استهداف-المدنيين-في-غزة-يفضح-وهم-جهود-السلام-والإعمار-1110620745.html

https://sarabic.ae/20260222/ويتكوف-يكشف-عن-توفير-مساكن-ووسائل-نقل-جماعي-في-غزة-1110619856.html

https://sarabic.ae/20260221/نائب-الرئيس-الفلسطيني-يعلن-إنشاء-مكتب-ارتباط-للسلطة-الوطنية-في-غزة---1110600064.html

إسرائيل

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم