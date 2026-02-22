https://sarabic.ae/20260222/ويتكوف-يكشف-عن-توفير-مساكن-ووسائل-نقل-جماعي-في-غزة-1110619856.html

ويتكوف يكشف عن توفير مساكن ووسائل نقل جماعي في غزة

ويتكوف يكشف عن توفير مساكن ووسائل نقل جماعي في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أن الأموال التي تم جمعها عبر مجلس السلام ستخصص لمشاريع إسكان ونقل جماعي وإزالة الأنقاض في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن مجلس السلام جمع نحو 10 مليارات دولار لدعم إعادة الإعمار في غزة. وأوضح ترامب، خلال أول اجتماع للمجلس الخميس الماضي في واشنطن، أن أكثر من 7 مليارات دولار من هذه الحزمة جاءت من دول عدة، بينها السعودية وقطر والكويت والإمارات، إضافة إلى المغرب والبحرين وكازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان.وفي سياق متصل، وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اتفاقية شراكة مع مجلس السلام لجذب استثمارات من قادة دول ومؤسسات عالمية لدعم خطط التنمية المستدامة في المناطق المتضررة.وتشمل الخطة بناء 50 ملعبًا مصغّرًا بالقرب من المدارس والمناطق السكنية في غزة، وخمسة ملاعب كاملة الحجم في أحياء متعددة، بالإضافة إلى أكاديمية متطورة تابعة للاتحاد الدولي وملعب وطني جديد يتسع لعشرين ألف متفرج، لتعزيز الرياضة كوسيلة للتنمية والمجتمع في القطاع.وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، بأن معظم دول الاتحاد الأوروبي رفضت الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة لها للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تهميش الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية.يذكر أن "مجلس السلام" هو هيئة كانت تهدف في الأصل لإدارة قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، إلا أن ميثاق المجلس الذي كشفت عنه الإدارة الأمريكية يصف "مجلس السلام" بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات عبر العالم"، وهو ما أثار المخاوف لدى العديد من الدول من أن الأمر قد يؤثر سلبا على عمل الأمم المتحدة وأيضا على التوازنات الدولية القائمة.

