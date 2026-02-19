https://sarabic.ae/20260219/مجلس-السلام-يعقد-اجتماعه-الأول-في-واشنطن--فيديو-1110539688.html

بث مباشر... انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة ترامب

بث مباشر... انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة ترامب

سبوتنيك عربي

يعقد مجلس السلام، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعه الأول في واشنطن، اليوم الخميس. 19.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-19T14:44+0000

2026-02-19T14:44+0000

2026-02-19T15:39+0000

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110539529_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_266bb5b7e2c2d6d5f3af1da85d20f8d2.jpg

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وأوكرانيا تُكنّان محبةً كبيرةً للمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، فهو مفاوضٌ بارع. وأضاف ترامب خلال الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام": "ستيف مفاوضٌ عظيم... الجميع يُحبه. أوكرانيا تُحبه. أوروبا تُحبه. روسيا تُحبه. لا غبار عليه".كما أشار إلى علاقته الممتازة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، واستذكر زيارته للصين في أبريل/نيسان الماضي.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يتمتع بعلاقة ممتازة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متحدثاً عن إيران، محذرا من أن "أشياء سيئة" قد تحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن "الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام العشرة المقبلة".قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن الأمور قد تتضح بشأن الاتفاق النووي مع إيران خلال الأيام العشرة المقبلة.وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستقدم مساهمة بقيمة 10 مليارات دولار لمجلس السلام.وقال ترامب في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس السلام في واشنطن: "نقدم نموذجا لكيفية اضطلاع الدول المسؤولة عالميًا بمسؤوليتها لمواجهة المشاكل في مناطقها. مجلس السلام يظهر كيف يمكن تحقيق مستقبل أفضل، والبداية هنا من هذه القاعة، أود أن أخبركم أن الولايات المتحدة ستقدم مساهمة بقيمة 10 مليارات دولار عبر مجلس السلام".وأضاف أيضا، أنه "يسرني أن أعلن أن كازاخستان وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان والكويت قد ساهمت جميعها بأكثر من 7 مليارات دولار في حزمة الإغاثة".وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية يجمع ملياري دولار لدعم غزة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الاجتماع الأول لمجلس السلام سبوتنيك عربي يعقد مجلس السلام، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا، اجتماعه الأول في واشنطن اليوم. 2026-02-19T14:44+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, видео