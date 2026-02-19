عربي
بث مباشر... انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وأوكرانيا تُكنّان محبةً كبيرةً للمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، فهو مفاوضٌ بارع. وأضاف ترامب خلال الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام": "ستيف مفاوضٌ عظيم... الجميع يُحبه. أوكرانيا تُحبه. أوروبا تُحبه. روسيا تُحبه. لا غبار عليه".كما أشار إلى علاقته الممتازة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، واستذكر زيارته للصين في أبريل/نيسان الماضي.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يتمتع بعلاقة ممتازة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متحدثاً عن إيران، محذرا من أن "أشياء سيئة" قد تحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن "الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام العشرة المقبلة".قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن الأمور قد تتضح بشأن الاتفاق النووي مع إيران خلال الأيام العشرة المقبلة.وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستقدم مساهمة بقيمة 10 مليارات دولار لمجلس السلام.وقال ترامب في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس السلام في واشنطن: "نقدم نموذجا لكيفية اضطلاع الدول المسؤولة عالميًا بمسؤوليتها لمواجهة المشاكل في مناطقها. مجلس السلام يظهر كيف يمكن تحقيق مستقبل أفضل، والبداية هنا من هذه القاعة، أود أن أخبركم أن الولايات المتحدة ستقدم مساهمة بقيمة 10 مليارات دولار عبر مجلس السلام".وأضاف أيضا، أنه "يسرني أن أعلن أن كازاخستان وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان والكويت قد ساهمت جميعها بأكثر من 7 مليارات دولار في حزمة الإغاثة".وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية يجمع ملياري دولار لدعم غزة.
بث مباشر... انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة ترامب

14:44 GMT 19.02.2026 (تم التحديث: 15:39 GMT 19.02.2026)
© Ruptly
تابعنا عبر
يتبع
يعقد مجلس السلام، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعه الأول في واشنطن، اليوم الخميس.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وأوكرانيا تُكنّان محبةً كبيرةً للمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، فهو مفاوضٌ بارع.
وأضاف ترامب خلال الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام": "ستيف مفاوضٌ عظيم... الجميع يُحبه. أوكرانيا تُحبه. أوروبا تُحبه. روسيا تُحبه. لا غبار عليه".
كما أشار إلى علاقته الممتازة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، واستذكر زيارته للصين في أبريل/نيسان الماضي.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يتمتع بعلاقة ممتازة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متحدثاً عن إيران، محذرا من أن "أشياء سيئة" قد تحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن "الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام العشرة المقبلة".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن الأمور قد تتضح بشأن الاتفاق النووي مع إيران خلال الأيام العشرة المقبلة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستقدم مساهمة بقيمة 10 مليارات دولار لمجلس السلام.
وقال ترامب في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس السلام في واشنطن: "نقدم نموذجا لكيفية اضطلاع الدول المسؤولة عالميًا بمسؤوليتها لمواجهة المشاكل في مناطقها. مجلس السلام يظهر كيف يمكن تحقيق مستقبل أفضل، والبداية هنا من هذه القاعة، أود أن أخبركم أن الولايات المتحدة ستقدم مساهمة بقيمة 10 مليارات دولار عبر مجلس السلام".
وأضاف أيضا، أنه "يسرني أن أعلن أن كازاخستان وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان والكويت قد ساهمت جميعها بأكثر من 7 مليارات دولار في حزمة الإغاثة".
وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية يجمع ملياري دولار لدعم غزة.
