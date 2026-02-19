https://sarabic.ae/20260219/نتنياهو-إذا-هاجمتنا-إيران-فسوف-تتلقى-ردا-لا-يمكنها-حتى-تخيله-1110544948.html

نتنياهو: إذا هاجمتنا إيران فسوف تتلقى ردا لا يمكنها حتى تخيله

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إيران برد "لا يمكنها حتى أن تتصوره" في حال شنت هجومًا على إسرائيل، مؤكدًا أن بلاده مستعدة "لكل...

جاءت التصريحات خلال كلمة ألقاها نتنياهو في حفل تخريج ضباط في قاعدة تدريب للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه أوضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادئ التي ترى إسرائيل ضرورة أن تستند إليها أي مفاوضات مع إيران، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأضاف أن الشرق الأوسط يقف عند "مفترق طرق"، رغم الإنجازات التي تحققت، معتبرًا أن "العناصر المتطرفة ترفض الاستسلام وتعيد تنظيم صفوفها لتحدينا من جديد".وشدد على أن إسرائيل "لا تركن إلى ما تحقق"، بل "تستعد لكل تحدٍ وتعمل بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة"، في إشارة إلى التعاون الأمني والعسكري المستمر بين البلدين.وحذر من أنه في حال عدم إبرام الاتفاق، ستواجه الجمهورية الإسلامية هجوماً أشدّ وطأة بكثير من هجوم الصيف الماضي. وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أرسلت الولايات المتحدة أسطولاً من السفن الحربية إلى خليج عُمان والخليج العربي. وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث عن نشر قوات إضافية هناك.وبحسب التقارير الإعلامية، تتوقع واشنطن أن تتخذ طهران خطوات إضافية للحد من مشروعها النووي، بما في ذلك وقف كامل لتخصيب اليورانيوم والحد من إنتاج الصواريخ الباليستية.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".

