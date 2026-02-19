https://sarabic.ae/20260219/نتنياهو-إذا-هاجمتنا-إيران-فسوف-تتلقى-ردا-لا-يمكنها-حتى-تخيله-1110544948.html
نتنياهو: إذا هاجمتنا إيران فسوف تتلقى ردا لا يمكنها حتى تخيله
نتنياهو: إذا هاجمتنا إيران فسوف تتلقى ردا لا يمكنها حتى تخيله
19.02.2026
جاءت التصريحات خلال كلمة ألقاها نتنياهو في حفل تخريج ضباط في قاعدة تدريب للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه أوضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادئ التي ترى إسرائيل ضرورة أن تستند إليها أي مفاوضات مع إيران، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأضاف أن الشرق الأوسط يقف عند "مفترق طرق"، رغم الإنجازات التي تحققت، معتبرًا أن "العناصر المتطرفة ترفض الاستسلام وتعيد تنظيم صفوفها لتحدينا من جديد".وشدد على أن إسرائيل "لا تركن إلى ما تحقق"، بل "تستعد لكل تحدٍ وتعمل بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة"، في إشارة إلى التعاون الأمني والعسكري المستمر بين البلدين.وحذر من أنه في حال عدم إبرام الاتفاق، ستواجه الجمهورية الإسلامية هجوماً أشدّ وطأة بكثير من هجوم الصيف الماضي. وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أرسلت الولايات المتحدة أسطولاً من السفن الحربية إلى خليج عُمان والخليج العربي. وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث عن نشر قوات إضافية هناك.وبحسب التقارير الإعلامية، تتوقع واشنطن أن تتخذ طهران خطوات إضافية للحد من مشروعها النووي، بما في ذلك وقف كامل لتخصيب اليورانيوم والحد من إنتاج الصواريخ الباليستية.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
نتنياهو: إذا هاجمتنا إيران فسوف تتلقى ردا لا يمكنها حتى تخيله
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إيران برد "لا يمكنها حتى أن تتصوره" في حال شنت هجومًا على إسرائيل، مؤكدًا أن بلاده مستعدة "لكل السيناريوهات" وسط تصاعد التوترات الإقليمية والمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني.
جاءت التصريحات خلال كلمة ألقاها نتنياهو في حفل تخريج ضباط في قاعدة تدريب للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه أوضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادئ التي ترى إسرائيل ضرورة أن تستند إليها أي مفاوضات مع إيران، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وقال نتنياهو: "نحن مستعدون لكل سيناريو، لكن هناك أمر واحد مؤكد: إذا أخطأ نظام آية الله وهاجمنا، فسيتلقى ردًا لا يمكنه حتى أن يتصوره"، وفق تعبيره.
وأضاف أن الشرق الأوسط يقف عند "مفترق طرق"، رغم الإنجازات التي تحققت، معتبرًا أن "العناصر المتطرفة ترفض الاستسلام وتعيد تنظيم صفوفها لتحدينا من جديد".
وشدد على أن إسرائيل
"لا تركن إلى ما تحقق"، بل "تستعد لكل تحدٍ وتعمل بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة"، في إشارة إلى التعاون الأمني والعسكري المستمر بين البلدين.
ويطالب الرئيس الأمريكي إيران بإبرام اتفاق يحظر عليها امتلاك أسلحة نووية.
وحذر من أنه في حال عدم إبرام الاتفاق، ستواجه الجمهورية الإسلامية هجوماً أشدّ وطأة بكثير من هجوم الصيف الماضي.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أرسلت الولايات المتحدة أسطولاً من السفن الحربية إلى خليج عُمان والخليج العربي. وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث عن نشر قوات إضافية هناك.
وبحسب التقارير الإعلامية، تتوقع واشنطن أن تتخذ طهران خطوات إضافية للحد من مشروعها النووي، بما في ذلك وقف كامل لتخصيب اليورانيوم والحد من إنتاج الصواريخ الباليستية.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون
)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".