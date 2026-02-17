خبير فلسطيني لـ"سبوتنيك": اجتماع مجلس السلام سيحاول إتمام الانتقال للمرحلة الثانية رغم عرقلة نتنياهو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير فلسطيني لـ"سبوتنيك": اجتماع مجلس السلام سيحاول إتمام الانتقال للمرحلة الثانية رغم عرقلة نتنياهو

13:34 GMT 17.02.2026
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن "الاجتماع الأول لمجلس السلام العالمي الذي دشنه الرئيس دونالد ترامب سوف يتناول المسارات السياسية والميدانية المتوقعة لهذا المجلس".
وأكد الرقب، في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أن التقديرات تشير إلى تراجع في عدد المشاركين في المجلس، حيث يقتصر الحديث حاليا عن 19 مشاركًا بعد أن كان العدد المتوقع في البداية يصل إلى 25 عضوا.
وأشار الرقب إلى أن انعقاد هذا المؤتمر مخصص بالأساس من أجل قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الجلسة تقع في صلب تأسيس مجلس السلام، وذلك بخلاف رغبة ترامب في تحويله إلى مجلس سلام عالمي شامل لا يقتصر على غزة.
واعتبر أن حصر الجلسة في ملف القطاع يعد أمرا جيدا لتدارك الكثير من القضايا الملحة، حيث من المتوقع أن يتمحور النقاش حول آليات إعادة الإعمار ونزع سلاح غزة، وهو ما يتطلب بالضرورة وصول قوات الاستقرار الدولي.
وشدد على قرب وصول "نواة" هذه القوات إلى القطاع خلال الأيام القليلة التي تلي الاجتماع المرتقب، ووصف هذه الخطوة بالإيجابية والمطلوبة للفترة المقبلة.
وأوضح الرقب أن استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن يأتي في إطار إبلاغه بهذه التوجهات، خاصة في ظل العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام دخول اللجان المختصة إلى غزة.
ويرى أن الإدارة الأمريكية معنية حاليا بالانتقال إلى المرحلة الثانية بشكل سلس، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي هو الطرف الأساسي الذي يعيق هذا المسار حتى الآن.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الدول الأعضاء في "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في القطاع.
وقال ترامب إن المجلس يمتلك إمكانات غير محدودة، مشيرا إلى أن خطته لإنهاء الصراع في غزة التي أعلنها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تم اعتمادها بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن الاجتماع المقبل لـ"مجلس السلام" الخاص بغزة سيعقد في 19 فبراير/ شباط الجاري، بمعهد دونالد ترامب للسلام بواشنطن، حيث سيتم الإعلان رسميا عن التعهدات المالية وخطط نشر قوات الاستقرار.
وأوضح ترامب أن الاجتماع يأتي بعد مشاركة أعضاء مؤسسين في لقاء سابق عقد في مدينة دافوس السويسرية، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى دعم المدنيين في القطاع وصولا إلى ما وصفه بـ "سلام عالمي".
وقال الرئيس الأمريكي إن حركة حماس مطالبة بالالتزام بنزع سلاح كامل وفوري، معتبرا أن "مجلس السلام" قد يصبح أكثر هيئة دولية تأثيرا في التاريخ، على حد قوله.
