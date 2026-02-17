https://sarabic.ae/20260217/خبير-فلسطيني-لـسبوتنيك-اجتماع-مجلس-السلام-سيحاول-إتمام-الانتقال-للمرحلة-الثانية-رغم-عرقلة-نتنياهو-1110457701.html
خبير فلسطيني لـ"سبوتنيك": اجتماع مجلس السلام سيحاول إتمام الانتقال للمرحلة الثانية رغم عرقلة نتنياهو
2026-02-17T13:34+0000
2026-02-17T13:34+0000
2026-02-17T13:34+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109523094_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_0ac50f887424177e2567c42df52932d0.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109523094_53:0:941:666_1920x0_80_0_0_7f90d2657816871758a8b3881f0198f0.jpg
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن "الاجتماع الأول لمجلس السلام العالمي الذي دشنه الرئيس دونالد ترامب سوف يتناول المسارات السياسية والميدانية المتوقعة لهذا المجلس".
وأكد الرقب، في حديثه لوكالة "سبوتنيك
"، أن التقديرات تشير إلى تراجع في عدد المشاركين في المجلس، حيث يقتصر الحديث حاليا عن 19 مشاركًا بعد أن كان العدد المتوقع في البداية يصل إلى 25 عضوا.
وأشار الرقب إلى أن انعقاد هذا المؤتمر مخصص بالأساس من أجل قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الجلسة تقع في صلب تأسيس مجلس السلام، وذلك بخلاف رغبة ترامب في تحويله إلى مجلس سلام عالمي شامل لا يقتصر على غزة.
واعتبر أن حصر الجلسة في ملف القطاع يعد أمرا جيدا لتدارك الكثير من القضايا الملحة، حيث من المتوقع أن يتمحور النقاش حول آليات إعادة الإعمار ونزع سلاح غزة، وهو ما يتطلب بالضرورة وصول قوات الاستقرار الدولي.
وشدد على قرب وصول "نواة" هذه القوات إلى القطاع خلال الأيام القليلة التي تلي الاجتماع المرتقب، ووصف هذه الخطوة بالإيجابية والمطلوبة للفترة المقبلة.
وأوضح الرقب أن استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن يأتي في إطار إبلاغه بهذه التوجهات، خاصة في ظل العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام دخول اللجان المختصة إلى غزة.
ويرى أن الإدارة الأمريكية معنية حاليا بالانتقال إلى المرحلة الثانية بشكل سلس، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي هو الطرف الأساسي الذي يعيق هذا المسار حتى الآن.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الدول الأعضاء في "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار
لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في القطاع.
وقال ترامب إن المجلس يمتلك إمكانات غير محدودة، مشيرا إلى أن خطته لإنهاء الصراع في غزة التي أعلنها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تم اعتمادها بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن الاجتماع المقبل لـ"مجلس السلام" الخاص بغزة سيعقد في 19 فبراير/ شباط الجاري، بمعهد دونالد ترامب للسلام بواشنطن، حيث سيتم الإعلان رسميا عن التعهدات المالية وخطط نشر قوات الاستقرار.
وأوضح ترامب أن الاجتماع يأتي بعد مشاركة أعضاء مؤسسين في لقاء سابق عقد في مدينة دافوس السويسرية، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى دعم المدنيين في القطاع وصولا إلى ما وصفه بـ "سلام عالمي".
وقال الرئيس الأمريكي إن حركة حماس مطالبة بالالتزام بنزع سلاح كامل وفوري، معتبرا أن "مجلس السلام" قد يصبح أكثر هيئة دولية تأثيرا في التاريخ، على حد قوله.