ترامب: دول مجلس السلام تعهدت بتخصيص نحو 5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: دول مجلس السلام تعهدت بتخصيص نحو 5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة
ترامب: دول مجلس السلام تعهدت بتخصيص نحو 5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الدول الأعضاء بـ"مجلس السلام" ستعلن عن تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لجهود إعادة إعمار غزة، وإرسال آلاف... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
دونالد ترامب
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال": "في 19 فبراير 2026، سأنضم مجددًا إلى أعضاء مجلس السلام بمعهد دونالد جيه ترامب للسلام بواشنطن العاصمة، حيث سنعلن أن الدول الأعضاء تعهدت بتخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لجهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة، والالتزام بإرسال آلاف الأفراد لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان غزة".وشدد ترامب على أنه يجب على حركة "حماس" الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالنزع الكامل والفوري لسلاحها، مضيفًا: "سيثبت مجلس السلام أنه الهيئة الدولية الأهم في التاريخ، وأتشرف بالخدمة كرئيسه".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: دول مجلس السلام تعهدت بتخصيص نحو 5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة

17:05 GMT 15.02.2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الدول الأعضاء بـ"مجلس السلام" ستعلن عن تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لجهود إعادة إعمار غزة، وإرسال آلاف الأفراد لدعم الحفاظ على الأمن والسلام في القطاع، وذلك خلال اجتماع المجلس المقرر في 19 شباط/ فبراير بواشنطن.
وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال": "في 19 فبراير 2026، سأنضم مجددًا إلى أعضاء مجلس السلام بمعهد دونالد جيه ترامب للسلام بواشنطن العاصمة، حيث سنعلن أن الدول الأعضاء تعهدت بتخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لجهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة، والالتزام بإرسال آلاف الأفراد لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان غزة".
وشدد ترامب على أنه يجب على حركة "حماس" الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالنزع الكامل والفوري لسلاحها، مضيفًا: "سيثبت مجلس السلام أنه الهيئة الدولية الأهم في التاريخ، وأتشرف بالخدمة كرئيسه".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
ترامب: مجلس السلام قد يصبح أكثر هيئة دولية تأثيرا في التاريخ
16:26 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
