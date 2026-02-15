https://sarabic.ae/20260215/ترامب-مجلس-السلام-قد-يصبح-أكثر-هيئة-دولية-تأثيرا-في-التاريخ-1110390648.html
ترامب: مجلس السلام قد يصبح أكثر هيئة دولية تأثيرا في التاريخ
ترامب: مجلس السلام قد يصبح أكثر هيئة دولية تأثيرا في التاريخ
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الدول الأعضاء في "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T16:26+0000
2026-02-15T16:26+0000
2026-02-15T16:26+0000
العالم
أخبار العالم الآن
حركة حماس
غزة
دونالد ترامب
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109523094_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_0ac50f887424177e2567c42df52932d0.jpg
وتابع في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، أنه تم تخصيص آلاف العناصر للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية الخاصة بقطاع غزة.وأضاف أن الاجتماع المقبل لـ"مجلس السلام" الخاص بغزة سيعقد في 19 فبراير/ شباط الجاري، بمعهد دونالد ترامب للسلام بواشنطن، حيث سيتم الإعلان رسميا عن التعهدات المالية وخطط نشر قوات الاستقرار.وأوضح ترامب أن الاجتماع يأتي بعد مشاركة أعضاء مؤسسين في لقاء سابق عقد في مدينة دافوس السويسرية، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى دعم المدنيين في القطاع وصولا إلى ما وصفه بـ "سلام عالمي".وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت حركة "حماس" إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في قطاع غزة"، متهمة إياه بارتكاب مجزرة جديدة عبر استهداف نازحين داخل خيامهم، في خرق خطير لاتفاق وقف إطلاق النار.وأضافت الحركة، في بيان لها، أن "التصعيد الإسرائيلي يأتي استباقا لاجتماع مجلس السلام، في محاولة لفرض وقائع دموية على الأرض وتوجيه رسالة مفادها عدم الاكتراث بالجهود والهيئات المعنية بتثبيت التهدئة في قطاع غزة".ودعت "حماس" مجلس السلام في اجتماعه المرتقب الخميس المقبل إلى ممارسة الضغط لوقف ما وصفته بالانتهاكات المتكررة، وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون مماطلة أو تحايل.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
https://sarabic.ae/20260214/ما-إمكانية-دمج-عناصر-حماس-في-لجنة-إدارة-غزة-وأين-وصلت-مفاوضات-سحب-السلاح-1110370429.html
https://sarabic.ae/20260215/حماس-توجه-دعوة-عاجلة-إلى-مجلس-السلام-قبل-اجتماع-الخميس-المقبل-1110381146.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109523094_53:0:941:666_1920x0_80_0_0_7f90d2657816871758a8b3881f0198f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, غزة, دونالد ترامب, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, غزة, دونالد ترامب, إسرائيل
ترامب: مجلس السلام قد يصبح أكثر هيئة دولية تأثيرا في التاريخ
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الدول الأعضاء في "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في القطاع.
وتابع في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، أنه تم تخصيص آلاف العناصر للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية الخاصة بقطاع غزة.
وقال ترامب إن المجلس يمتلك إمكانات غير محدودة، مشيرا إلى أن خطته لإنهاء الصراع في غزة التي أعلنها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تم اعتمادها بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن الاجتماع المقبل لـ"مجلس السلام" الخاص بغزة
سيعقد في 19 فبراير/ شباط الجاري، بمعهد دونالد ترامب للسلام بواشنطن، حيث سيتم الإعلان رسميا عن التعهدات المالية وخطط نشر قوات الاستقرار.
وأوضح ترامب أن الاجتماع يأتي بعد مشاركة أعضاء مؤسسين في لقاء سابق عقد في مدينة دافوس السويسرية، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى دعم المدنيين في القطاع وصولا إلى ما وصفه بـ "سلام عالمي".
وقال الرئيس الأمريكي إن حركة حماس مطالبة بالالتزام بنزع سلاح كامل وفوري، معتبرا أن "مجلس السلام" قد يصبح أكثر هيئة دولية تأثيرا في التاريخ، على حد قوله.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت حركة "حماس" إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في قطاع غزة"، متهمة إياه بارتكاب مجزرة جديدة عبر استهداف نازحين داخل خيامهم، في خرق خطير لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت الحركة، في بيان لها، أن "التصعيد الإسرائيلي يأتي استباقا لاجتماع مجلس السلام، في محاولة لفرض وقائع دموية على الأرض وتوجيه رسالة مفادها عدم الاكتراث بالجهود والهيئات المعنية بتثبيت التهدئة في قطاع غزة".
ودعت "حماس
" مجلس السلام في اجتماعه المرتقب الخميس المقبل إلى ممارسة الضغط لوقف ما وصفته بالانتهاكات المتكررة، وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون مماطلة أو تحايل.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة
، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".