إسرائيل تعلن مقتل 5 فلسطينيين بعد خروجهم من نفق في غزة.. فيديو
إسرائيل تعلن مقتل 5 فلسطينيين بعد خروجهم من نفق في غزة.. فيديو
ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، بيانا عسكريا، أوضح من خلاله أنه تم رصد فلسطينيين يسيرون ملثمين ويحملون أسلحة، شرق الخط الأصفر، حيث دخلوا تحت أنقاض مبنى بالقرب من موقع تابع للجيش الإسرائيلي.وأفاد الجيش في بيانه بأن الفلسطينيين كانوا مسلحين ودخلوا نفقا تحت الأرض، حيث نشر الجيش بعض قواته في مكان الفلسطينيين، الذي يقع شرق قطاع غزة، وتم استهدافهم، بزعم خرقهم للاتفاق الموقع بين تل أبيب وحركة "حماس".وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة تواصل في الموقع عمليات إغلاق ما تبقى من الأنفاق، دون تسجيل أي إصابات بين صفوفها.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة فلسطينيين شمال قطاع غزة، بعد رصدهم أثناء خروجهم من نفق في مدينة بيت حانون.
ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، بيانا عسكريا، أوضح من خلاله أنه تم رصد فلسطينيين يسيرون ملثمين ويحملون أسلحة، شرق الخط الأصفر، حيث دخلوا تحت أنقاض مبنى بالقرب من موقع تابع للجيش الإسرائيلي.
وأفاد الجيش في بيانه بأن الفلسطينيين كانوا مسلحين ودخلوا نفقا تحت الأرض، حيث نشر الجيش بعض قواته في مكان الفلسطينيين، الذي يقع شرق قطاع غزة، وتم استهدافهم، بزعم خرقهم للاتفاق الموقع بين تل أبيب وحركة "حماس".
علي شعث يعلن رسمياً بدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
لجنة إدارة غزة: الاستعداد لتسلم المؤسسات يمهد للمرحلة الانتقالية ويدفع نحو إعمار القطاع
10:32 GMT
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة تواصل في الموقع عمليات إغلاق ما تبقى من الأنفاق، دون تسجيل أي إصابات بين صفوفها.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
