عربي
https://sarabic.ae/20260215/حماس-توجه-دعوة-عاجلة-إلى-مجلس-السلام-قبل-اجتماع-الخميس-المقبل-1110381146.html
"حماس" توجه دعوة عاجلة إلى "مجلس السلام" قبل اجتماع الخميس المقبل
"حماس" توجه دعوة عاجلة إلى "مجلس السلام" قبل اجتماع الخميس المقبل
سبوتنيك عربي
قالت حركة "حماس": إن "الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في قطاع غزة"، متهمة إياه بارتكاب مجزرة جديدة عبر استهداف نازحين داخل خيامهم، في خرق خطير لاتفاق... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T11:02+0000
2026-02-15T11:02+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109478808_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_d8defd8750cfa99726b53797bb9719ce.jpg
وأضافت الحركة، في بيان لها، أن "التصعيد الإسرائيلي يأتي استباقًا لاجتماع مجلس السلام، في محاولة لفرض وقائع دموية على الأرض وتوجيه رسالة مفادها عدم الاكتراث بالجهود والهيئات المعنية بتثبيت التهدئة في قطاع غزة".واعتبرت أن "الرسالة تعكس مضيّ الاحتلال في عدوانه رغم حديث الأطراف كافة عن ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، داعيةً مجلس السلام في اجتماعه المرتقب الخميس المقبل إلى ممارسة الضغط لوقف ما وصفته بالانتهاكات المتكررة، وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون مماطلة أو تحايل".وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، مقتل عشرة أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في خان يونس وجباليا، فيما تواصل الطواقم عمليات البحث والإنقاذ في ظروف ميدانية بالغة الخطورة. وأوضح الدفاع المدني، في بيان له، أن طواقمه انتشلت جثامين أربعة قتلى، فيما تعذر انتشال جثماني قتيلين آخرين بسبب خطورة الأوضاع شرق المسلخ التركي في خان يونس، عقب استهداف مجموعة من المواطنين في المنطقة".وفي شمال القطاع، أفاد الدفاع المدني، بأن طواقمه، بالتعاون مع الطواقم الطبية، انتشلت أربعة قتلى وأصيب مواطن بجروح خطيرة جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط منطقة الاتصالات في الفالوجا بجباليا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، مقتل خمسة فلسطينيين شمال قطاع غزة، بعد رصدهم أثناء خروجهم من نفق في مدينة بيت حانون.ونشر الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، أوضح من خلاله أنه تم رصد فلسطينيين يسيرون ملثمين ويحملون أسلحة، شرق الخط الأصفر، حيث دخلوا تحت أنقاض مبنى بالقرب من موقع تابع للجيش الإسرائيلي.وأفاد الجيش في بيانه بأن الفلسطينيين كانوا مسلحين ودخلوا نفقا تحت الأرض، حيث نشر الجيش بعض قواته في مكان الفلسطينيين، الذي يقع شرق قطاع غزة، وتم استهدافهم، بزعم خرقهم للاتفاق الموقع بين تل أبيب وحركة "حماس".وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة تواصل في الموقع عمليات إغلاق ما تبقى من الأنفاق، دون تسجيل أي إصابات بين صفوفها.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
https://sarabic.ae/20260215/القمة-الأفريقية-تطالب-بعضوية-كاملة-لفلسطين-وتحذر-من-تدهور-الأوضاع-في-غزة-والسودان-1110379863.html
https://sarabic.ae/20260215/لجنة-إدارة-غزة-تعلن-عن-اتفاق-جديد-مع-تركيا-بشأن-سكان-القطاع-1110377216.html
https://sarabic.ae/20260214/إسرائيل-تعلن-مقتل-5-فلسطينيين-بعد-خروجهم-من-نفق-في-غزة-فيديو-1110374477.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109478808_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_b3fc94b45bd4c6083477915da4bdd8ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس" توجه دعوة عاجلة إلى "مجلس السلام" قبل اجتماع الخميس المقبل

11:02 GMT 15.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قالت حركة "حماس": إن "الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في قطاع غزة"، متهمة إياه بارتكاب مجزرة جديدة عبر استهداف نازحين داخل خيامهم، في خرق خطير لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت الحركة، في بيان لها، أن "التصعيد الإسرائيلي يأتي استباقًا لاجتماع مجلس السلام، في محاولة لفرض وقائع دموية على الأرض وتوجيه رسالة مفادها عدم الاكتراث بالجهود والهيئات المعنية بتثبيت التهدئة في قطاع غزة".
واعتبرت أن "الرسالة تعكس مضيّ الاحتلال في عدوانه رغم حديث الأطراف كافة عن ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، داعيةً مجلس السلام في اجتماعه المرتقب الخميس المقبل إلى ممارسة الضغط لوقف ما وصفته بالانتهاكات المتكررة، وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون مماطلة أو تحايل".
مجلس السلم والأمن الأفريقي يعقد جلسة وزارية برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان والصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
القمة الأفريقية تطالب بعضوية كاملة لفلسطين وتحذر من تدهور الأوضاع في غزة والسودان
09:17 GMT
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، مقتل عشرة أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في خان يونس وجباليا، فيما تواصل الطواقم عمليات البحث والإنقاذ في ظروف ميدانية بالغة الخطورة.
وأوضح الدفاع المدني، في بيان له، أن طواقمه انتشلت جثامين أربعة قتلى، فيما تعذر انتشال جثماني قتيلين آخرين بسبب خطورة الأوضاع شرق المسلخ التركي في خان يونس، عقب استهداف مجموعة من المواطنين في المنطقة".
وفي شمال القطاع، أفاد الدفاع المدني، بأن طواقمه، بالتعاون مع الطواقم الطبية، انتشلت أربعة قتلى وأصيب مواطن بجروح خطيرة جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط منطقة الاتصالات في الفالوجا بجباليا.
علي شعث يعلن رسمياً بدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
لجنة إدارة غزة تعلن عن اتفاق جديد مع تركيا بشأن سكان القطاع
06:27 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، مقتل خمسة فلسطينيين شمال قطاع غزة، بعد رصدهم أثناء خروجهم من نفق في مدينة بيت حانون.
ونشر الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، أوضح من خلاله أنه تم رصد فلسطينيين يسيرون ملثمين ويحملون أسلحة، شرق الخط الأصفر، حيث دخلوا تحت أنقاض مبنى بالقرب من موقع تابع للجيش الإسرائيلي.
وأفاد الجيش في بيانه بأن الفلسطينيين كانوا مسلحين ودخلوا نفقا تحت الأرض، حيث نشر الجيش بعض قواته في مكان الفلسطينيين، الذي يقع شرق قطاع غزة، وتم استهدافهم، بزعم خرقهم للاتفاق الموقع بين تل أبيب وحركة "حماس".
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة تواصل في الموقع عمليات إغلاق ما تبقى من الأنفاق، دون تسجيل أي إصابات بين صفوفها.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
يتصاعد الدخان واللهب، جراء غارة إسرائيلية على مبنى في حي الزيتون بمدينة غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
إسرائيل تعلن مقتل 5 فلسطينيين بعد خروجهم من نفق في غزة.. فيديو
أمس, 23:33 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
