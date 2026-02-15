عربي
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل عشرة أشخاص بقصف إسرائيلي على خان يونس وجباليا
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل عشرة أشخاص بقصف إسرائيلي على خان يونس وجباليا
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل عشرة أشخاص بقصف إسرائيلي على خان يونس وجباليا
سبوتنيك عربي
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل عشرة أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في خان يونس وجباليا، فيما تواصل الطواقم عمليات البحث... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T07:00+0000
2026-02-15T07:00+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_adc078764bdc50acfd253772df7dd13b.jpg
وأوضح الدفاع المدني، في بيان له، أن طواقمه انتشلت جثامين أربعة قتلى، فيما تعذر انتشال جثماني قتيلين آخرين بسبب خطورة الأوضاع شرق المسلخ التركي في خان يونس، عقب استهداف مجموعة من المواطنين في المنطقة".وفي شمال القطاع، أفاد الدفاع المدني، بأن طواقمه، بالتعاون مع الطواقم الطبية، انتشلت أربعة قتلى وأصيب مواطن بجروح خطيرة جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط منطقة الاتصالات في الفالوجا بجباليا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، مقتل خمسة فلسطينيين شمال قطاع غزة، بعد رصدهم أثناء خروجهم من نفق في مدينة بيت حانون.ونشر الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، أوضح من خلاله أنه تم رصد فلسطينيين يسيرون ملثمين ويحملون أسلحة، شرق الخط الأصفر، حيث دخلوا تحت أنقاض مبنى بالقرب من موقع تابع للجيش الإسرائيلي. وأفاد الجيش في بيانه بأن الفلسطينيين كانوا مسلحين ودخلوا نفقا تحت الأرض، حيث نشر الجيش بعض قواته في مكان الفلسطينيين، الذي يقع شرق قطاع غزة، وتم استهدافهم، بزعم خرقهم للاتفاق الموقع بين تل أبيب وحركة "حماس".وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة تواصل في الموقع عمليات إغلاق ما تبقى من الأنفاق، دون تسجيل أي إصابات بين صفوفها.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل عشرة أشخاص بقصف إسرائيلي على خان يونس وجباليا

07:00 GMT 15.02.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمنطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل عشرة أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في خان يونس وجباليا، فيما تواصل الطواقم عمليات البحث والإنقاذ في ظروف ميدانية بالغة الخطورة.
وأوضح الدفاع المدني، في بيان له، أن طواقمه انتشلت جثامين أربعة قتلى، فيما تعذر انتشال جثماني قتيلين آخرين بسبب خطورة الأوضاع شرق المسلخ التركي في خان يونس، عقب استهداف مجموعة من المواطنين في المنطقة".
وفي شمال القطاع، أفاد الدفاع المدني، بأن طواقمه، بالتعاون مع الطواقم الطبية، انتشلت أربعة قتلى وأصيب مواطن بجروح خطيرة جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط منطقة الاتصالات في الفالوجا بجباليا.
علي شعث يعلن رسمياً بدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
لجنة إدارة غزة تعلن عن اتفاق جديد مع تركيا بشأن سكان القطاع
06:27 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، مقتل خمسة فلسطينيين شمال قطاع غزة، بعد رصدهم أثناء خروجهم من نفق في مدينة بيت حانون.
ونشر الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، أوضح من خلاله أنه تم رصد فلسطينيين يسيرون ملثمين ويحملون أسلحة، شرق الخط الأصفر، حيث دخلوا تحت أنقاض مبنى بالقرب من موقع تابع للجيش الإسرائيلي.
وأفاد الجيش في بيانه بأن الفلسطينيين كانوا مسلحين ودخلوا نفقا تحت الأرض، حيث نشر الجيش بعض قواته في مكان الفلسطينيين، الذي يقع شرق قطاع غزة، وتم استهدافهم، بزعم خرقهم للاتفاق الموقع بين تل أبيب وحركة "حماس".
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة تواصل في الموقع عمليات إغلاق ما تبقى من الأنفاق، دون تسجيل أي إصابات بين صفوفها.
سيطرة عناصر من حماس على مدرعة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
ما إمكانية دمج عناصر "حماس" في لجنة إدارة غزة وأين وصلت مفاوضات سحب السلاح؟
أمس, 18:49 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
واشنطن: "مجلس السلام" مستعد لمعالجة أزمات دولية خارج غزة
13 فبراير, 16:08 GMT
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
