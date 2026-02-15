https://sarabic.ae/20260215/-الدفاع-المدني-في-غزة-يعلن-مقتل-عشرة-أشخاص-بقصف-إسرائيلي-على-خان-يونس-وجباليا-1110377925.html

الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل عشرة أشخاص بقصف إسرائيلي على خان يونس وجباليا

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل عشرة أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في خان يونس وجباليا، فيما تواصل الطواقم عمليات البحث...

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_adc078764bdc50acfd253772df7dd13b.jpg

وأوضح الدفاع المدني، في بيان له، أن طواقمه انتشلت جثامين أربعة قتلى، فيما تعذر انتشال جثماني قتيلين آخرين بسبب خطورة الأوضاع شرق المسلخ التركي في خان يونس، عقب استهداف مجموعة من المواطنين في المنطقة".وفي شمال القطاع، أفاد الدفاع المدني، بأن طواقمه، بالتعاون مع الطواقم الطبية، انتشلت أربعة قتلى وأصيب مواطن بجروح خطيرة جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط منطقة الاتصالات في الفالوجا بجباليا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، مقتل خمسة فلسطينيين شمال قطاع غزة، بعد رصدهم أثناء خروجهم من نفق في مدينة بيت حانون.ونشر الجيش الإسرائيلي، بيانا عسكريا، أوضح من خلاله أنه تم رصد فلسطينيين يسيرون ملثمين ويحملون أسلحة، شرق الخط الأصفر، حيث دخلوا تحت أنقاض مبنى بالقرب من موقع تابع للجيش الإسرائيلي. وأفاد الجيش في بيانه بأن الفلسطينيين كانوا مسلحين ودخلوا نفقا تحت الأرض، حيث نشر الجيش بعض قواته في مكان الفلسطينيين، الذي يقع شرق قطاع غزة، وتم استهدافهم، بزعم خرقهم للاتفاق الموقع بين تل أبيب وحركة "حماس".وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة تواصل في الموقع عمليات إغلاق ما تبقى من الأنفاق، دون تسجيل أي إصابات بين صفوفها.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".

