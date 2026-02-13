عربي
واشنطن: "مجلس السلام" مستعد لمعالجة أزمات دولية خارج غزة
موسكو - سبوتنيك. وقال والتز في تصريح صحفي: "يركز المجلس بشكل كامل على غزة. أعتقد أنكم ستلاحظون ذلك في اجتماع الأسبوع المقبل، ولكن عند إنشائه، وفي وثائقه التأسيسية، حرص الفريق على تضمينه مرونة لمعالجة قضايا أخرى". وكانت الإدارة الرئاسية الأمريكية قد وجّهت دعواتٍ إلى رؤساء دولٍ من نحو خمسين دولة للمشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة، وأعلنوا استلامهم دعوة الرئيس الأمريكي.وتضمّ قائمة المدعوين دولًا من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروسيا.ويرأس المجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيعقد الاجتماع الأول للقادة في 19 فبراير/شباط في واشنطن، بحسب تقارير إعلامية.وشهد منتدى "دافوس"، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
صرح المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، اليوم الجمعة، بأن "مجلس السلام" الذي أنشأته الإدارة الأمريكية يركز بشكل أساسي على الوضع في قطاع غزة، لكنه يحمل في ولايته مرونة تتيح الاستجابة لأزمات دولية أخرى.
موسكو - سبوتنيك. وقال والتز في تصريح صحفي: "يركز المجلس بشكل كامل على غزة. أعتقد أنكم ستلاحظون ذلك في اجتماع الأسبوع المقبل، ولكن عند إنشائه، وفي وثائقه التأسيسية، حرص الفريق على تضمينه مرونة لمعالجة قضايا أخرى".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
عضو المجلس الثوري في حركة فتح: "مجلس السلام" غير واضح الأهداف ويثير مخاوف الفلسطينيين
08:51 GMT
وأضاف المندوب الأمريكي أن هذا الهيكل صُمم خصيصاً كأداة للاستجابة السريعة لمختلف التحديات في مجال الأمن الدولي.
وكانت الإدارة الرئاسية الأمريكية قد وجّهت دعواتٍ إلى رؤساء دولٍ من نحو خمسين دولة للمشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة، وأعلنوا استلامهم دعوة الرئيس الأمريكي.
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
موسكو: لن يكون لروسيا تمثيل في جلسة "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب
أمس, 09:00 GMT
وتضمّ قائمة المدعوين دولًا من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروسيا.

لن يكون لروسيا تمثيل في الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن موقفها منه لا يزال قيد الدراسة، وفقًا لما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في وقت سابق.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
نتنياهو يوقع وثيقة انضمامه إلى "مجلس السلام" في غزة
11 فبراير, 16:37 GMT
ويرأس المجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيعقد الاجتماع الأول للقادة في 19 فبراير/شباط في واشنطن، بحسب تقارير إعلامية.
وشهد منتدى "دافوس"، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
