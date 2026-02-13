https://sarabic.ae/20260213/واشنطن-مجلس-السلام-مستعد-لمعالجة-أزمات-دولية-خارج-غزة-1110333204.html

واشنطن: "مجلس السلام" مستعد لمعالجة أزمات دولية خارج غزة

واشنطن: "مجلس السلام" مستعد لمعالجة أزمات دولية خارج غزة

صرح المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، اليوم الجمعة، بأن "مجلس السلام" الذي أنشأته الإدارة الأمريكية يركز بشكل أساسي على... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

موسكو - سبوتنيك. وقال والتز في تصريح صحفي: "يركز المجلس بشكل كامل على غزة. أعتقد أنكم ستلاحظون ذلك في اجتماع الأسبوع المقبل، ولكن عند إنشائه، وفي وثائقه التأسيسية، حرص الفريق على تضمينه مرونة لمعالجة قضايا أخرى". وكانت الإدارة الرئاسية الأمريكية قد وجّهت دعواتٍ إلى رؤساء دولٍ من نحو خمسين دولة للمشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة، وأعلنوا استلامهم دعوة الرئيس الأمريكي.وتضمّ قائمة المدعوين دولًا من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروسيا.ويرأس المجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيعقد الاجتماع الأول للقادة في 19 فبراير/شباط في واشنطن، بحسب تقارير إعلامية.وشهد منتدى "دافوس"، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

