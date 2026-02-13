https://sarabic.ae/20260213/عضو-المجلس-الثوري-في-حركة-فتح-مجلس-السلام-غير-واضح-الأهداف-ويثير-مخاوف-الفلسطينيين-1110321704.html
عضو المجلس الثوري في حركة فتح: "مجلس السلام" غير واضح الأهداف ويثير مخاوف الفلسطينيين
عضو المجلس الثوري في حركة فتح: "مجلس السلام" غير واضح الأهداف ويثير مخاوف الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
تحدث عضو المجلس الثوري في حركة فتح الفلسطينية، تيسير نصر الله، عن "مجلس السلام" بشأن قطاع غزة، وقال إن "هذا المجلس غير واضح الأهداف والتوجهات، ويثير حفيظة كثير... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T08:51+0000
2026-02-13T08:51+0000
2026-02-13T08:51+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
أخبار العالم الآن
سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109523094_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_0ac50f887424177e2567c42df52932d0.jpg
وقال نصر الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "لدى الفلسطينيين مخاوف من هذا المجلس، ولا سيما أن نتنياهو يشكل جزءا منه رغم الجرائم التي ارتكبها".وأضاف: "من المبكر تحديد نجاحه أو فشله، وما إذا كان سيشكل بداية جديدة، بانتظار الخطوات العملية التي سيتخذها، ليصار إلى تبيان طبيعته وفعاليته" .وأشار نصر الله إلى أن "الأمور يجب أن تعاد إلى السلطة الفلسطينية بعد هذه المرحلة الانتقالية، من دون وصاية أو قوات دولية، إلا إذا كانت مهمتها حماية الشعب الفلسطيني من العنجهية الإسرائيلية".وشدد عضو المجلس الثوري في حركة فتح الفلسطينية على "ضرورة نزع السلاح وفق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي يشمل أيضًا انسحاب إسرائيل من القطاع"، وأكد أن "الدستور الفلسطيني أصبح حقًا طبيعيًا بعد أن اعترفت أكثر من 160 دولة بدولة فلسطين".وأوضح نصر الله أن "مسودة الدستور شاركت في صياغتها جميع فصائل العمل الوطني المنضوية تحت إطار المنظمة إلى جانب قوى مجتمعية أخرى وشخصيات قانونية، وستُعرض على الشعب الفلسطيني، على أن تخضع لنقاش داخلي لمدة ستة أشهر، ليصار بعدها إلى استكمال العمل بها من قبل لجنة الدستور"."حماس" تدعو لحوار وطني فلسطيني شاملموسكو: لن يكون لروسيا تمثيل في جلسة "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب
https://sarabic.ae/20260212/إعلام-ترامب-يعتزم-الإعلان-عن-خطة-تمويل-غزة-وإرسال-قوات-في-أول-اجتماع-لمجلس-السلام-1110305638.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109523094_53:0:941:666_1920x0_80_0_0_7f90d2657816871758a8b3881f0198f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, سبوتنيك, حصري
عضو المجلس الثوري في حركة فتح: "مجلس السلام" غير واضح الأهداف ويثير مخاوف الفلسطينيين
حصري
تحدث عضو المجلس الثوري في حركة فتح الفلسطينية، تيسير نصر الله، عن "مجلس السلام" بشأن قطاع غزة، وقال إن "هذا المجلس غير واضح الأهداف والتوجهات، ويثير حفيظة كثير من الدول، مع احتمال أن يكون بديلًا عن المنظومة الدولية والأمم المتحدة".
وقال نصر الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "لدى الفلسطينيين مخاوف من هذا المجلس، ولا سيما أن نتنياهو يشكل جزءا منه رغم الجرائم التي ارتكبها".
وأضاف: "من المبكر تحديد نجاحه أو فشله، وما إذا كان سيشكل بداية جديدة، بانتظار الخطوات العملية التي سيتخذها، ليصار إلى تبيان طبيعته وفعاليته" .
وفي ما يتعلق بالنزع التدريجي لسلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، أشار نصر الله إلى أن "القرار غير واضح من حيث طبيعة السلاح ومن سينزعه، وهل سيتم ذلك عبر مفاوضات أم من خلال هجوم للوصول إلى هذا السلاح"، متسائلًا عن" مهام القوات الدولية التي ستدخل غزة، وهل ستكون على شكل احتلال جديد أو وصاية، وما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستكون شريكة في العمل داخل القطاع".
وأشار نصر الله إلى أن "الأمور يجب أن تعاد إلى السلطة الفلسطينية بعد هذه المرحلة الانتقالية، من دون وصاية أو قوات دولية، إلا إذا كانت مهمتها حماية الشعب الفلسطيني من العنجهية الإسرائيلية".
وشدد عضو المجلس الثوري في حركة فتح الفلسطينية على "ضرورة نزع السلاح وفق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي يشمل أيضًا انسحاب إسرائيل من القطاع"، وأكد أن "الدستور الفلسطيني أصبح حقًا طبيعيًا بعد أن اعترفت أكثر من 160 دولة بدولة فلسطين".
وأوضح نصر الله أن "مسودة الدستور شاركت في صياغتها جميع فصائل العمل الوطني المنضوية تحت إطار المنظمة إلى جانب قوى مجتمعية أخرى وشخصيات قانونية، وستُعرض على الشعب الفلسطيني، على أن تخضع لنقاش داخلي لمدة ستة أشهر، ليصار بعدها إلى استكمال العمل بها من قبل لجنة الدستور".