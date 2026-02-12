https://sarabic.ae/20260212/حماس-تدعو-لحوار-وطني-فلسطيني-شامل-1110289056.html
"حماس" تدعو لحوار وطني فلسطيني شامل
ونقلت وكالة "شهاب" الإخبارية، ظهر اليوم الخميس، عن قاسم، أن "هذا النهج يأتي رغم الإجماع الشعبي والفصائلي على ضرورة توحيد الموقف والرؤية الوطنية لمواجهة المخاطر غير المسبوقة، التي تمر بها القضية الفلسطينية".وقال قاسم إن "إصرار قيادة السلطة على فرض وقائع على النظام السياسي الفلسطيني بعيدًا عن الإجماع الوطني، يعكس نظرتها الفئوية الضيقة وحساباتها الشخصية، دون أي اعتبار لحساسية المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني".وشدد المتحدث باسم حركة حماس أن "المطلوب هو حوار وطني جاد وحقيقي لكل الفواعل الوطنية والشعبية، لإصلاح المؤسسات الوطنية والاتفاق على رؤية وطنية موحدة تصد التدخلات الخارجية المعادية وتواجه سياسة حكومة اليمين الإسرائيلية".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
صرح المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم، بأن قيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح، "تواصلان نهجهما الإقصائي وسياستهما المتفردة فيما يخص الشأن الفلسطيني"، وفق تعبيره.
ونقلت وكالة
"شهاب" الإخبارية، ظهر اليوم الخميس، عن قاسم، أن "هذا النهج يأتي رغم الإجماع الشعبي والفصائلي على ضرورة توحيد الموقف والرؤية الوطنية لمواجهة المخاطر غير المسبوقة، التي تمر بها القضية الفلسطينية".
وقال قاسم إن "إصرار قيادة السلطة على فرض وقائع على النظام السياسي الفلسطيني بعيدًا عن الإجماع الوطني، يعكس نظرتها الفئوية الضيقة وحساباتها الشخصية، دون أي اعتبار لحساسية المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني".
وشدد المتحدث باسم حركة حماس أن "المطلوب هو حوار وطني جاد وحقيقي لكل الفواعل الوطنية والشعبية، لإصلاح المؤسسات الوطنية والاتفاق على رؤية وطنية موحدة تصد التدخلات الخارجية المعادية وتواجه سياسة حكومة اليمين الإسرائيلية
".
وأعلنت الولايات المتحدة
، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة
حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".