"حماس": نطالب بموقف حقيقي من مجلس السلام لوضع حد لخروقات إسرائيل

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية كثفت منذ فجر، اليوم الجمعة، عمليات النسف والتدمير والقصف في المناطق الشرقية من قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، أن "هذا التصعيد يعكس عدم اكتراث إسرائيل بالمداولات السياسية، ومضيّها في تنفيذ أجندتها العسكرية ومواصلة الحرب".وشدد قاسم على "ضرورة اتخاذ موقف حقيقي وضاغط من جميع الأطراف المشاركة في "مجلس السلام" لوقف عمليات الإبادة، ووضع حد لما اعتبره خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا عن تشكيل "مجلس سلام" لإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته.ووجهت الإدارة الرئاسية الأمريكية دعوات إلى رؤساء دول من نحو 50 دولة للمشاركة في أعمال المجلس، وتضم قائمة المدعوين دولاً من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا.وعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، اليوم الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن.وكانت أمريكا أعلنت في 14 كانون الثاني/ يناير 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

