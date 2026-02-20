https://sarabic.ae/20260220/توني-بلير-نأمل-نزع-سلاح-حماس-بالتراضي-والتخلي-عن-العنف-1110559935.html

توني بلير: نأمل نزع سلاح "حماس" بالتراضي والتخلي عن العنف

توني بلير: نأمل نزع سلاح "حماس" بالتراضي والتخلي عن العنف

سبوتنيك عربي

ذكر توني بلير، عضو "مجلس السلام" التنفيذي بشأن غزة، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، أن "الجميع يأمل بنزع سلاح حركة حماس، بالتراضي، مقابل انتقالها للعمل... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T06:44+0000

2026-02-20T06:44+0000

2026-02-20T06:44+0000

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101345/16/1013451641_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_c558c2a8c839981be4eee6bbf532acd1.jpg

وقال بلير في مقابلة مع "العربية": "نأمل أن يتمكن الوسطاء، الذين حصلوا على دعم جميع الفصائل الفلسطينية لخطة النقاط العشرين من المساعدة في ذلك".وتابع: "نأمل أن تُمكّن هذه العملية نفسها من تنفيذ نزع السلاح بموافقة "حماس"، بحيث يمكنها متابعة أجندة سياسية، لكنها يجب أن تتخلى عن العنف، الذي ألحق ضررا كبيرا بسكان غزة. أملنا هو أن يتم ذلك باتفاق، وهذا ما نسعى لتحقيقه".وشدد بلير على أن "إعادة إعمار القطاع ستتطلب وقتًا، لكن الخطوة الأولى ستشمل إزالة الأنقاض وتدريب الشرطة وبدء التعافي المبكر".وبشأن المدة التي سيحتاجها الفلسطينيون في قطاع غزة لرؤية تغييرات ملموسة وشعور بالأمل، أجاب بلير: "السؤال الأهم هو ما سيحدث على أرض الواقع، في حياة الناس اليومية. آمل أن يتمكن الناس من رؤية بعض التغيير خلال فترة قصيرة. إعادة بناء غزة، بالشكل المنشود، ستستغرق وقتًا، لكن على المدى القصير يمكننا تخفيف المشاكل الملحّة. يمكننا البدء بإزالة الأنقاض والمتفجرات، وتدريب الشرطة المدنية، وإطلاق عملية التعافي".وفي 22 يناير 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.

https://sarabic.ae/20251012/نائب-الرئيس-الفلسطيني-يبحث-مع-توني-بلير-سبل-إنجاح-جهود-ترامب-لوقف-الحرب-1105911845.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار