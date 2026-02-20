https://sarabic.ae/20260220/فتح-تحذر-من-مسار-فصل-الضفة-عن-غزة-تحت-غطاء-مجلس-السلام-1110571908.html

"فتح" تحذر من مسار فصل الضفة عن غزة تحت غطاء "مجلس السلام"

أفاد المتحدث باسم حركة "فتح"، منذر حايك، بأن اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن يثير مخاوف فلسطينية من محاولة استبدال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، معتبرًا أن... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال حايك إن "مجلس السلام لم يستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية، واستقبل إسرائيل التي قتلت أكثر من 75 ألف مواطن فلسطيني"، معربًا عن "خشيته من أن يكون هذا المجلس، بديلا عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والذهاب باتجاه فصل الضفة الفلسطينية عن قطاع غزة، وهذا ما يبدو واضحا".وأكد حايك أن "غياب دول مجلس الأمن عن هذا الاجتماع له دلالات مهمة، ويؤكد أن دول مجلس الأمن تعتبر أن "مجلس السلام" هو بديل للأمم المتحدة"، لافتًا إلى أن "الاجتماع لم يشير إلى حقوق الشعب الفلسطيني وإلى قضايا مهمة عنوانها وحدة الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره، بل اقتصر الحديث على جمع التبرعات".وأسف حايك "للانقسام الحاصل بين الفلسطينيين"، مؤكدا أنه يجب "على حركة حماس أن تأتي إلى بوابة منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تقول هذا سلاح الشعب الفلسطيني، وتسلمه إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، لكنها ترفض ذلك"، مضيفا: "لن نقبل أن يسلم السلاح لإسرائيل".وأضاف: "كل ما نطلبه من حركة "حماس" أن تأتي إلى مربع الوحدة الوطنية، لنفكر جميعا كيف نواجه هذا المشروع وعنوانه "إنهاء حلم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال"، وثانيا، موضوع التهجير على المدى البعيد"."حماس" تعلق على انعقاد جلسة مجلس السلام الخاصة بقطاع غزةنتنياهو: إذا هاجمتنا إيران فسوف تتلقى ردا لا يمكنها حتى تخيله

