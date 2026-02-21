عربي
نائب الرئيس الفلسطيني يعلن إنشاء مكتب ارتباط للسلطة الوطنية في غزة
نائب الرئيس الفلسطيني يعلن إنشاء مكتب ارتباط للسلطة الوطنية في غزة
نائب الرئيس الفلسطيني يعلن إنشاء مكتب ارتباط للسلطة الوطنية في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية أنشأت رسمياً مكتب ارتباط برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مؤكدًا أن المكتب بات جاهزًا... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T12:45+0000
2026-02-21T12:45+0000
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110582232_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_067f0358035a7de147722f4915018826.jpg
وأوضح الشيخ، في رسالة بعثها إلى ممثل مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، أن الاتصالات والمشاورات المستمرة مع عدد من الشركاء، بمن فيهم ويتكوف وجاريد كوشنر، جاءت في إطار دعم الجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتعزيز المسار السياسي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والسلام، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). وكان الشيخ قد رحب بالإعلان الصادر عن ملادينوف بشأن إنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يوفر قناة رسمية للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل مجلس السلام والسلطة الوطنية، بهدف تنفيذ خطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن رقم 2803.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا عن تشكيل "مجلس سلام" لإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته.وعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الخميس الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.وكانت أمريكا أعلنت في 14 كانون الثاني/ يناير 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
نائب الرئيس الفلسطيني يعلن إنشاء مكتب ارتباط للسلطة الوطنية في غزة

12:45 GMT 21.02.2026
مجلس السلام لغزة بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
مجلس السلام لغزة بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية أنشأت رسمياً مكتب ارتباط برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مؤكدًا أن المكتب بات جاهزًا للاضطلاع بكامل مهامه في قطاع غزة.
وأوضح الشيخ، في رسالة بعثها إلى ممثل مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، أن الاتصالات والمشاورات المستمرة مع عدد من الشركاء، بمن فيهم ويتكوف وجاريد كوشنر، جاءت في إطار دعم الجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتعزيز المسار السياسي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والسلام، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
مجلس السلام لغزة بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
"حماس": نطالب بموقف حقيقي من مجلس السلام لوضع حد لخروقات إسرائيل
أمس, 18:03 GMT
وكان الشيخ قد رحب بالإعلان الصادر عن ملادينوف بشأن إنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يوفر قناة رسمية للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل مجلس السلام والسلطة الوطنية، بهدف تنفيذ خطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا عن تشكيل "مجلس سلام" لإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته.
ووجهت الإدارة الرئاسية الأمريكية دعوات إلى رؤساء دول من نحو 50 دولة للمشاركة في أعمال المجلس، وتضم قائمة المدعوين دولاً من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا.
وعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الخميس الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
تحديات انتشار القوة الدولية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
"فتح" تحذر من مسار فصل الضفة عن غزة تحت غطاء "مجلس السلام"
أمس, 12:23 GMT
وكانت أمريكا أعلنت في 14 كانون الثاني/ يناير 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
حفل توقيع وثيقة ميثاق مجلس السلام في دافوس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
تدشين "مجلس السلام" لغزة... ما هي التعهدات المالية وما هو شرط الإعمار؟
أمس, 06:58 GMT
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
