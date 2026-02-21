https://sarabic.ae/20260221/نائب-الرئيس-الفلسطيني-يعلن-إنشاء-مكتب-ارتباط-للسلطة-الوطنية-في-غزة---1110600064.html
نائب الرئيس الفلسطيني يعلن إنشاء مكتب ارتباط للسلطة الوطنية في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية أنشأت رسمياً مكتب ارتباط برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مؤكدًا أن المكتب بات جاهزًا... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T12:45+0000
2026-02-21T12:45+0000
2026-02-21T12:45+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110582232_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_067f0358035a7de147722f4915018826.jpg
وأوضح الشيخ، في رسالة بعثها إلى ممثل مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، أن الاتصالات والمشاورات المستمرة مع عدد من الشركاء، بمن فيهم ويتكوف وجاريد كوشنر، جاءت في إطار دعم الجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتعزيز المسار السياسي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والسلام، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). وكان الشيخ قد رحب بالإعلان الصادر عن ملادينوف بشأن إنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يوفر قناة رسمية للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل مجلس السلام والسلطة الوطنية، بهدف تنفيذ خطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن رقم 2803.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا عن تشكيل "مجلس سلام" لإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته.وعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الخميس الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.وكانت أمريكا أعلنت في 14 كانون الثاني/ يناير 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110582232_127:0:1815:1266_1920x0_80_0_0_a2141ad508235bba58f809776a751715.jpg
أعلن نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية أنشأت رسمياً مكتب ارتباط برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مؤكدًا أن المكتب بات جاهزًا للاضطلاع بكامل مهامه في قطاع غزة.
وأوضح الشيخ، في رسالة بعثها إلى ممثل مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، أن الاتصالات والمشاورات المستمرة مع عدد من الشركاء، بمن فيهم ويتكوف وجاريد كوشنر، جاءت في إطار دعم الجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتعزيز المسار السياسي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والسلام، بحسب ماذكرت وكالة
الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وكان الشيخ قد رحب بالإعلان الصادر عن ملادينوف بشأن إنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يوفر قناة رسمية للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل مجلس السلام والسلطة الوطنية، بهدف تنفيذ خطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا عن تشكيل "مجلس سلام" لإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته.
ووجهت الإدارة الرئاسية الأمريكية دعوات إلى رؤساء دول من نحو 50 دولة للمشاركة في أعمال المجلس، وتضم قائمة المدعوين دولاً من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا.
وعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام
"، الخميس الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وكانت أمريكا أعلنت في 14 كانون الثاني/ يناير 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس
" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة
، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.