"حماس": استهداف المدنيين في غزة يفضح وهم جهود السلام والإعمار

"حماس": استهداف المدنيين في غزة يفضح وهم جهود السلام والإعمار

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم، "أن استمرار ارتقاء الشهداء من المدنيين يوميًا في قطاع غزة يُظهر أن "حرب الإبادة" لم تتوقف، بل تغير شكلها... 22.02.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف قاسم، في تصريحات له، أن "الحديث عن جهود للسلام وخطط لإعادة الإعمار هو وهم طالما أن حكومة الاحتلال حكومة كيان العدو الإسرائيلي تواصل ضرب كل هذه المساعي بعرض الحائط".وأكد قاسم، أن "استمرار القصف والعمليات العسكرية يعرقل أي جهود حقيقية لإعادة الحياة إلى قطاع غزة".وعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الخميس الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.وكانت أمريكا أعلنت في 14 كانون الثاني/ يناير 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

