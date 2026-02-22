عربي
"حماس": استهداف المدنيين في غزة يفضح وهم جهود السلام والإعمار
"حماس": استهداف المدنيين في غزة يفضح وهم جهود السلام والإعمار

12:04 GMT 22.02.2026
© REUTERS Ramadan Abedفلسطينيون يسيرون محاطين بأنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية خلال الحرب، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 22 يناير/ كلنون الثاني 2026
فلسطينيون يسيرون محاطين بأنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية خلال الحرب، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 22 يناير/ كلنون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© REUTERS Ramadan Abed
أكد المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم، "أن استمرار ارتقاء الشهداء من المدنيين يوميًا في قطاع غزة يُظهر أن "حرب الإبادة" لم تتوقف، بل تغير شكلها ووتيرتها".
وأضاف قاسم، في تصريحات له، أن "الحديث عن جهود للسلام وخطط لإعادة الإعمار هو وهم طالما أن حكومة الاحتلال حكومة كيان العدو الإسرائيلي تواصل ضرب كل هذه المساعي بعرض الحائط".
وأكد قاسم، أن "استمرار القصف والعمليات العسكرية يعرقل أي جهود حقيقية لإعادة الحياة إلى قطاع غزة".
المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
ويتكوف يكشف عن توفير مساكن ووسائل نقل جماعي في غزة
11:18 GMT
وعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الخميس الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وكانت أمريكا أعلنت في 14 كانون الثاني/ يناير 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق على مخرجات الاجتماع الأول لمجلس السلام من أجل غزة
20 فبراير, 17:13 GMT
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
