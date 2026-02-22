https://sarabic.ae/20260222/حماس-استهداف-المدنيين-في-غزة-يفضح-وهم-جهود-السلام-والإعمار-1110620745.html
"حماس": استهداف المدنيين في غزة يفضح وهم جهود السلام والإعمار
"حماس": استهداف المدنيين في غزة يفضح وهم جهود السلام والإعمار
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم، "أن استمرار ارتقاء الشهداء من المدنيين يوميًا في قطاع غزة يُظهر أن "حرب الإبادة" لم تتوقف، بل تغير شكلها... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T12:04+0000
2026-02-22T12:04+0000
2026-02-22T12:04+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109851406_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_f9c34b9fedbf93e62a44be3e9232ce39.jpg
وأضاف قاسم، في تصريحات له، أن "الحديث عن جهود للسلام وخطط لإعادة الإعمار هو وهم طالما أن حكومة الاحتلال حكومة كيان العدو الإسرائيلي تواصل ضرب كل هذه المساعي بعرض الحائط".وأكد قاسم، أن "استمرار القصف والعمليات العسكرية يعرقل أي جهود حقيقية لإعادة الحياة إلى قطاع غزة".وعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الخميس الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.وكانت أمريكا أعلنت في 14 كانون الثاني/ يناير 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260222/ويتكوف-يكشف-عن-توفير-مساكن-ووسائل-نقل-جماعي-في-غزة-1110619856.html
https://sarabic.ae/20260220/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-على-مخرجات-الاجتماع-الأول-لمجلس-السلام-من-أجل-غزة-1110581582.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109851406_83:0:919:627_1920x0_80_0_0_6deabd8e07ae3180c9d41f6988103b55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حماس": استهداف المدنيين في غزة يفضح وهم جهود السلام والإعمار
أكد المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم، "أن استمرار ارتقاء الشهداء من المدنيين يوميًا في قطاع غزة يُظهر أن "حرب الإبادة" لم تتوقف، بل تغير شكلها ووتيرتها".
وأضاف قاسم، في تصريحات له، أن "الحديث عن جهود للسلام وخطط لإعادة الإعمار هو وهم طالما أن حكومة الاحتلال حكومة كيان العدو الإسرائيلي تواصل ضرب كل هذه المساعي بعرض الحائط".
وأكد قاسم، أن "استمرار القصف والعمليات العسكرية يعرقل أي جهود حقيقية لإعادة الحياة إلى قطاع غزة".
وعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام
"، الخميس الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وكانت أمريكا أعلنت في 14 كانون الثاني/ يناير 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس
" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة
، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.