الحكومة العراقية: نجدد رفضنا القاطع لاستخدام أراضينا وأجوائها ومياهها لشن أي اعتداء على دول الجوار

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الحكومة العراقية: نجدد رفضنا القاطع لاستخدام أراضينا وأجوائها ومياهها لشن أي اعتداء على دول الجوار
أعربت الحكومة العراقية عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الأخيرة بالطائرات المسيّرة، التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة حرصها على حماية سيادة الدولة... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
الحكومة العراقية: نجدد رفضنا القاطع لاستخدام أراضينا وأجوائها ومياهها لشن أي اعتداء على دول الجوار

11:34 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 11:48 GMT 19.05.2026)
© Photo / Iraqi Cabinetمجلس الوزراء العراقي يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي
مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي
أعربت الحكومة العراقية عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الأخيرة بالطائرات المسيّرة، التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة حرصها على حماية سيادة الدولة العراقية وعدم السماح باستخدام أراضيها أو أجوائها للإضرار بأمن دول المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إن "الجهات العسكرية العراقية المختصة لم ترصد أو تؤشر أي معلومات تتعلق بالحادث من ناحية الأجواء العراقية"، مشيرًا إلى أن "المؤسسات الأمنية العراقية على استعداد كامل للتعاون والتحقق من أي معلومات مرتبطة بحيثيات الاعتداء الذي استهدف السعودية"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".
وأكد العوادي أن "الحكومة العراقية لا تتساهل مع أي جهة تحاول كسر سيادة الدولة أو الإساءة إلى العلاقات العراقية ـ السعودية"، مجددًا رفض العراق القاطع لاستخدام أراضيه أو أجوائه أو مياهه الإقليمية لشن أي اعتداء على دول الجوار.
وشددت الحكومة العراقية على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم كل الجهود الرامية إلى منع التصعيد وحماية علاقات التعاون بين دول المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية، أمس الاثنين، عن "رفضها تعرض الدول الشقيقة لأي استهداف"، مؤكدة قلقها البالغ إزاء ما أُعلن عن تعرض منشآت في السعودية، لهجوم بواسطة 3 طائرات مسيّرة.

وشددت الخارجية العراقية، في بيان لها، على أن "موقف العراق ثابت في احترام أمن وسلامة وسيادة الدول الشقيقة، ورفض أي أعمال من شأنها المساس باستقرارها أو تهديد أمنها الوطني"، حسب وكالة الأنباء العراقية.
وأكد البيان أنه "لم يتم تأشير أي معلومة بشأن وجود استهداف للسعودية بثلاث طائرات مسيّرة من خلال وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية"، مشيرًا إلى أن "الجهات المختصة باشرت فورًا إجراءات التحقق والتحقيق في ملابسات الحادث".
وأضافت الخارجية العراقية أن بغداد "تتابع المعلومات المتعلقة بالاستهداف عن كثب"، داعيةً الجهات المعنية في السعودية إلى "التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة بما يسهم في التوصل إلى معلومات دقيقة".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أول أمس الأحد، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، وذلك صباح يوم الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشر عبر منصة "إكس"، إن "القوات المختصة تمكنت من التعامل مع المسيّرات وتدميرها فور دخولها الأجواء السعودية".
وأكد المالكي أن "وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين"، مشددًا على أن "المملكة ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة للتصدي لأي محاولة تستهدف سيادتها أو أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
