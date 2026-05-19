الحكومة العراقية: نجدد رفضنا القاطع لاستخدام أراضينا وأجوائها ومياهها لشن أي اعتداء على دول الجوار

أعربت الحكومة العراقية عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الأخيرة بالطائرات المسيّرة، التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة حرصها على حماية سيادة الدولة...

2026-05-19T11:34+0000

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إن "الجهات العسكرية العراقية المختصة لم ترصد أو تؤشر أي معلومات تتعلق بالحادث من ناحية الأجواء العراقية"، مشيرًا إلى أن "المؤسسات الأمنية العراقية على استعداد كامل للتعاون والتحقق من أي معلومات مرتبطة بحيثيات الاعتداء الذي استهدف السعودية"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".وأكد العوادي أن "الحكومة العراقية لا تتساهل مع أي جهة تحاول كسر سيادة الدولة أو الإساءة إلى العلاقات العراقية ـ السعودية"، مجددًا رفض العراق القاطع لاستخدام أراضيه أو أجوائه أو مياهه الإقليمية لشن أي اعتداء على دول الجوار.وشددت الحكومة العراقية على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم كل الجهود الرامية إلى منع التصعيد وحماية علاقات التعاون بين دول المنطقة.وشددت الخارجية العراقية، في بيان لها، على أن "موقف العراق ثابت في احترام أمن وسلامة وسيادة الدول الشقيقة، ورفض أي أعمال من شأنها المساس باستقرارها أو تهديد أمنها الوطني"، حسب وكالة الأنباء العراقية.وأكد البيان أنه "لم يتم تأشير أي معلومة بشأن وجود استهداف للسعودية بثلاث طائرات مسيّرة من خلال وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية"، مشيرًا إلى أن "الجهات المختصة باشرت فورًا إجراءات التحقق والتحقيق في ملابسات الحادث".وأضافت الخارجية العراقية أن بغداد "تتابع المعلومات المتعلقة بالاستهداف عن كثب"، داعيةً الجهات المعنية في السعودية إلى "التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة بما يسهم في التوصل إلى معلومات دقيقة".وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشر عبر منصة "إكس"، إن "القوات المختصة تمكنت من التعامل مع المسيّرات وتدميرها فور دخولها الأجواء السعودية".وأكد المالكي أن "وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين"، مشددًا على أن "المملكة ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة للتصدي لأي محاولة تستهدف سيادتها أو أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

