العراق... صدور توصيات بفتح منفذين حدوديين مع السعودية وإيران

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250924/العراق-صدور-توصيات-بفتح-منفذين-حدوديين-مع-السعودية-وإيران-1105206659.html
العراق... صدور توصيات بفتح منفذين حدوديين مع السعودية وإيران
العراق... صدور توصيات بفتح منفذين حدوديين مع السعودية وإيران
سبوتنيك عربي
أصدرت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأربعاء، حزمة من التوصيات شملت التصويت على الشروع بفتح منفذين حدوديين جديدين، أحدهما مع المملكة العربية السعودية... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T12:59+0000
2025-09-24T12:59+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105199971_0:0:1223:688_1920x0_80_0_0_4553551c1cb6139ef57a70a138115ae8.jpg
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن هذه التوصيات جاءت خلال الاجتماع الدوري لمجلس الهيئة الذي ترأسه الفريق عمر عدنان الوائلي، وناقش جدول أعمال تضمن مواضيع مهمة متعلقة بأوليات الوزارات والمحافظات.وتضمنت التوصيات الرئيسية فتح منفذين جديدين، على أن يتم التصويت على بدء الإجراءات لفتح منفذ "العويقلة" الحدودي مع السعودية عبر محافظة النجف الأشرف، ومنفذ "علي الغربي - جلات" مع إيران عبر محافظة ميسان، كما شملت تبسيط الإجراءات والتأكيد على اعتماد مستند التسليم النهائي للبضاعة كوثيقة ضرورية داخل المنافذ، ليكون ضامنا بين الشركات الناقلة والتجار.استهدفت التوصيات كذلك تعزيز الرقابة وتكليف أعضاء المجلس بتقييم أداء العاملين في جميع المنافذ، وعرض أسماء من يثبت تقصيرهم أو استغلالهم لمناصبهم للتصويت على نقلهم خارج ملاك المنافذ الحدودية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. كذلك دعم مكافحة المخدرات، بدعم فرق شعب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ممارسة مهامها في المنافذ بالتنسيق مع مدرائها.وأحالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية كتاب وزارة الخارجية بشأن إجراءات البضائع الواردة للبعثات الدبلوماسية إلى الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب لدراسته وإبداء الرأي، فيما يواصل مجلس الهيئة عقد جلساته بانتظام لوضع سياسات اقتصادية وتجارية مدروسة تخدم أهداف الحكومة وتحقق المنفعة للشعب العراقي.يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني يشمل 14 بندًا رئيسيًا تهدف إلى الارتقاء بواقع عمل المنافذ الحدودية بين البلدين، وتعزيز التعاون الأمني والتجاري.وأفادت وكالة "واع" بأن الاتفاق جاء خلال الاجتماع المشترك الخامس للمنافذ الحدودية بين العراق وإيران، الذي ترأسه من الجانب العراقي رئيس الهيئة الفريق عمر عدنان الوائلي، وبحضور النائب الأمني لوزير الداخلية الإيراني وممثلين عن الدوائر ذات الصلة من كلا البلدين، كما شهدت إحدى الجلسات حضور وزير الداخلية الإيراني الذي أبدى دعمه للاتفاقيات.وتضمن الاتفاق تعزيز الأمن ومكافحة التهريب، حيث تم التركيز على تكثيف العمليات لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات باستخدام أساليب متطورة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لرصد التحركات المشبوهة، والتأكيد على إغلاق المعابر غير الرسمية من الجانب الإيراني.
https://sarabic.ae/20250924/بين-الإمكانات-الجبارة-والواقع-الاقتصادي-العراق-يبحث-عن-مخرج--1105160960.html
https://sarabic.ae/20250811/إيران-والعراق-يوقعان-اتفاقا-أمنيا-في-بغداد-1103605245.html
العراق
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105199971_128:0:1045:688_1920x0_80_0_0_3fbf77df877025a4b3ef86afbedb3de8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم

العراق... صدور توصيات بفتح منفذين حدوديين مع السعودية وإيران

12:59 GMT 24.09.2025
© Sputnik . HASSAN NABILمنفذ الوليد.. شريان حياة اقتصادي يربط العراق بسوريا من جديد
منفذ الوليد.. شريان حياة اقتصادي يربط العراق بسوريا من جديد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
أصدرت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأربعاء، حزمة من التوصيات شملت التصويت على الشروع بفتح منفذين حدوديين جديدين، أحدهما مع المملكة العربية السعودية والآخر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن هذه التوصيات جاءت خلال الاجتماع الدوري لمجلس الهيئة الذي ترأسه الفريق عمر عدنان الوائلي، وناقش جدول أعمال تضمن مواضيع مهمة متعلقة بأوليات الوزارات والمحافظات.
وتضمنت التوصيات الرئيسية فتح منفذين جديدين، على أن يتم التصويت على بدء الإجراءات لفتح منفذ "العويقلة" الحدودي مع السعودية عبر محافظة النجف الأشرف، ومنفذ "علي الغربي - جلات" مع إيران عبر محافظة ميسان، كما شملت تبسيط الإجراءات والتأكيد على اعتماد مستند التسليم النهائي للبضاعة كوثيقة ضرورية داخل المنافذ، ليكون ضامنا بين الشركات الناقلة والتجار.
التنمية العمرانية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
بين الإمكانات الجبارة والواقع الاقتصادي.. العراق يبحث عن مخرج
11:00 GMT
استهدفت التوصيات كذلك تعزيز الرقابة وتكليف أعضاء المجلس بتقييم أداء العاملين في جميع المنافذ، وعرض أسماء من يثبت تقصيرهم أو استغلالهم لمناصبهم للتصويت على نقلهم خارج ملاك المنافذ الحدودية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. كذلك دعم مكافحة المخدرات، بدعم فرق شعب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ممارسة مهامها في المنافذ بالتنسيق مع مدرائها.
وأحالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية كتاب وزارة الخارجية بشأن إجراءات البضائع الواردة للبعثات الدبلوماسية إلى الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب لدراسته وإبداء الرأي، فيما يواصل مجلس الهيئة عقد جلساته بانتظام لوضع سياسات اقتصادية وتجارية مدروسة تخدم أهداف الحكومة وتحقق المنفعة للشعب العراقي.
الحدود العراقية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
إيران والعراق يوقعان اتفاقا أمنيا في بغداد
11 أغسطس, 13:39 GMT
يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني يشمل 14 بندًا رئيسيًا تهدف إلى الارتقاء بواقع عمل المنافذ الحدودية بين البلدين، وتعزيز التعاون الأمني والتجاري.
وأفادت وكالة "واع" بأن الاتفاق جاء خلال الاجتماع المشترك الخامس للمنافذ الحدودية بين العراق وإيران، الذي ترأسه من الجانب العراقي رئيس الهيئة الفريق عمر عدنان الوائلي، وبحضور النائب الأمني لوزير الداخلية الإيراني وممثلين عن الدوائر ذات الصلة من كلا البلدين، كما شهدت إحدى الجلسات حضور وزير الداخلية الإيراني الذي أبدى دعمه للاتفاقيات.
وتضمن الاتفاق تعزيز الأمن ومكافحة التهريب، حيث تم التركيز على تكثيف العمليات لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات باستخدام أساليب متطورة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لرصد التحركات المشبوهة، والتأكيد على إغلاق المعابر غير الرسمية من الجانب الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала