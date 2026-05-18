العراق يرفض استهداف السعودية ويعلن عن فتح تحقيق فوري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260518/العراق-يرفض-استهداف-السعودية-ويعلن-عن-فتح-تحقيق-فوري-1113511274.html
العراق يرفض استهداف السعودية ويعلن عن فتح تحقيق فوري
العراق يرفض استهداف السعودية ويعلن عن فتح تحقيق فوري
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن "رفضها تعرض الدول الشقيقة لأي استهداف"، مؤكدة قلقها البالغ إزاء ما أُعلن عن تعرض منشآت في السعودية لهجوم... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T14:07+0000
2026-05-18T14:07+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:13:1142:655_1920x0_80_0_0_6b1f6d22c2741f65975883c8a6dff3a1.jpg
وشددت الخارجية العراقية، في بيان لها، على أن "موقف العراق ثابت في احترام أمن وسلامة وسيادة الدول الشقيقة، ورفض أي أعمال من شأنها المساس باستقرارها أو تهديد أمنها الوطني"، حسب وكالة الأنباء العراقية.وأكد البيان أنه "لم يتم تأشير أي معلومة بشأن وجود استهداف للسعودية بثلاث طائرات مسيّرة من خلال وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية"، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت فورًا إجراءات التحقق والتحقيق في ملابسات الحادث.وأضافت الخارجية العراقية أن بغداد "تتابع المعلومات المتعلقة بالاستهداف عن كثب"، داعيةً الجهات المعنية في السعودية إلى التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة بما يسهم في التوصل إلى معلومات دقيقة.وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس الأحد، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، وذلك صباح يوم الأحد.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشر عبر منصة “إكس”، يوم الأحد، إن القوات المختصة تمكنت من التعامل مع المسيّرات وتدميرها فور دخولها الأجواء السعودية.وأكد المالكي أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة للتصدي لأي محاولة تستهدف سيادتها أو أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أدانت، الأسبوع الماضي، الهجمات على الأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت، مطالبةً بوقف فوري لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية الدولية.وجاء في بيان الخارجية السعودية: "ندين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت".وتابع البيان: "نجدد وقوفنا مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها".وأكمل: "نطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية".وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20250905/الدفاع-العراقية-وادي-حوران-على-الحدود-السعودية-آمن-وخال-من-الإرهاب-1104528587.html
https://sarabic.ae/20260322/-الدفاع-السعودية-اعتراض-وتدمير-3-مسيرات-في-المنطقة-الشرقية-1111774751.html
https://sarabic.ae/20241218/ولي-العهد-السعودي-يضيّف-رئيس-الوزراء-العراقي-في-مخيم-بالجبل-صور-وفيديو-1095928347.html
https://sarabic.ae/20250924/العراق-صدور-توصيات-بفتح-منفذين-حدوديين-مع-السعودية-وإيران-1105206659.html
العراق
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:0:1016:761_1920x0_80_0_0_b5861401bb0b3553f93912074ae0349e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق يرفض استهداف السعودية ويعلن عن فتح تحقيق فوري

14:07 GMT 18.05.2026
© AP Photo / Bilal Husseinطائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت، لبنان، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت، لبنان، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن "رفضها تعرض الدول الشقيقة لأي استهداف"، مؤكدة قلقها البالغ إزاء ما أُعلن عن تعرض منشآت في السعودية لهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة.
وشددت الخارجية العراقية، في بيان لها، على أن "موقف العراق ثابت في احترام أمن وسلامة وسيادة الدول الشقيقة، ورفض أي أعمال من شأنها المساس باستقرارها أو تهديد أمنها الوطني"، حسب وكالة الأنباء العراقية.
وأكد البيان أنه "لم يتم تأشير أي معلومة بشأن وجود استهداف للسعودية بثلاث طائرات مسيّرة من خلال وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية"، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت فورًا إجراءات التحقق والتحقيق في ملابسات الحادث.
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
الدفاع العراقية: وادي حوران على الحدود السعودية آمن وخال من الإرهاب
5 سبتمبر 2025, 08:55 GMT
وأضافت الخارجية العراقية أن بغداد "تتابع المعلومات المتعلقة بالاستهداف عن كثب"، داعيةً الجهات المعنية في السعودية إلى التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة بما يسهم في التوصل إلى معلومات دقيقة.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس الأحد، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، وذلك صباح يوم الأحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشر عبر منصة “إكس”، يوم الأحد، إن القوات المختصة تمكنت من التعامل مع المسيّرات وتدميرها فور دخولها الأجواء السعودية.
مقاتلة حربية سعودية من طراز إف-15إس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2026
الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات في المنطقة الشرقية
22 مارس, 03:42 GMT
وأكد المالكي أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة للتصدي لأي محاولة تستهدف سيادتها أو أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أدانت، الأسبوع الماضي، الهجمات على الأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت، مطالبةً بوقف فوري لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية الدولية.
وجاء في بيان الخارجية السعودية: "ندين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت".
وتابع البيان: "نجدد وقوفنا مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها".
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
ولي العهد السعودي يضيّف رئيس الوزراء العراقي في مخيم بالجبل... صور وفيديو
18 ديسمبر 2024, 15:06 GMT
وأكمل: "نطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية".
وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
منفذ الوليد.. شريان حياة اقتصادي يربط العراق بسوريا من جديد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
العراق... صدور توصيات بفتح منفذين حدوديين مع السعودية وإيران
24 سبتمبر 2025, 12:59 GMT
وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала