https://sarabic.ae/20260518/العراق-يرفض-استهداف-السعودية-ويعلن-عن-فتح-تحقيق-فوري-1113511274.html

العراق يرفض استهداف السعودية ويعلن عن فتح تحقيق فوري

العراق يرفض استهداف السعودية ويعلن عن فتح تحقيق فوري

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن "رفضها تعرض الدول الشقيقة لأي استهداف"، مؤكدة قلقها البالغ إزاء ما أُعلن عن تعرض منشآت في السعودية لهجوم... 18.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-18T14:07+0000

2026-05-18T14:07+0000

2026-05-18T14:07+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار السعودية اليوم

السعودية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:13:1142:655_1920x0_80_0_0_6b1f6d22c2741f65975883c8a6dff3a1.jpg

وشددت الخارجية العراقية، في بيان لها، على أن "موقف العراق ثابت في احترام أمن وسلامة وسيادة الدول الشقيقة، ورفض أي أعمال من شأنها المساس باستقرارها أو تهديد أمنها الوطني"، حسب وكالة الأنباء العراقية.وأكد البيان أنه "لم يتم تأشير أي معلومة بشأن وجود استهداف للسعودية بثلاث طائرات مسيّرة من خلال وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية"، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت فورًا إجراءات التحقق والتحقيق في ملابسات الحادث.وأضافت الخارجية العراقية أن بغداد "تتابع المعلومات المتعلقة بالاستهداف عن كثب"، داعيةً الجهات المعنية في السعودية إلى التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة بما يسهم في التوصل إلى معلومات دقيقة.وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس الأحد، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، وذلك صباح يوم الأحد.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشر عبر منصة “إكس”، يوم الأحد، إن القوات المختصة تمكنت من التعامل مع المسيّرات وتدميرها فور دخولها الأجواء السعودية.وأكد المالكي أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة للتصدي لأي محاولة تستهدف سيادتها أو أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أدانت، الأسبوع الماضي، الهجمات على الأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت، مطالبةً بوقف فوري لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية الدولية.وجاء في بيان الخارجية السعودية: "ندين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت".وتابع البيان: "نجدد وقوفنا مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها".وأكمل: "نطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية".وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20250905/الدفاع-العراقية-وادي-حوران-على-الحدود-السعودية-آمن-وخال-من-الإرهاب-1104528587.html

https://sarabic.ae/20260322/-الدفاع-السعودية-اعتراض-وتدمير-3-مسيرات-في-المنطقة-الشرقية-1111774751.html

https://sarabic.ae/20241218/ولي-العهد-السعودي-يضيّف-رئيس-الوزراء-العراقي-في-مخيم-بالجبل-صور-وفيديو-1095928347.html

https://sarabic.ae/20250924/العراق-صدور-توصيات-بفتح-منفذين-حدوديين-مع-السعودية-وإيران-1105206659.html

العراق

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي