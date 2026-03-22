الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 مسيرات في المنطقة الشرقية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي في المملكة اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان لها: "اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية".وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت الوزارة اعتراض 5 مسيرات في المنطقة الشرقية، ورصد إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، مشيرةً إلى أنه تم اعتراض أحدها فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقة غير مأهولة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
