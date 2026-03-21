ترامب: يمهل إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أو تدمير كافة محطاتها لتوليد الطاقة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن إيران تريد عقد صفقة لكنه لا يريد ذلك، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قتلت قادة إيران ودمرت قواتهم البحرية... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-21T23:59+0000
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن إيران تريد عقد صفقة لكنه لا يريد ذلك، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قتلت قادة إيران ودمرت قواتهم البحرية والجوية وليس لديهم أي دفاعات.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" في معرض تعليقه على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" زعم فيه أن ترامب يريد عقد صفقة مع إيران: "لقد قضت الولايات المتحدة على إيران تمامًا
، ومع ذلك يقول محللهم السطحي، ديفيد سانجر، إنني لم أحقق أهدافي. بلى، لقد حققتها، بل وتجاوزت الجدول الزمني بأسابيع!".
وأضاف، "لقد رحل قادتهم، ودُمرت قواتهم البحرية والجوية، وليس لديهم أي دفاعات على الإطلاق، ومع ذلك يريدون عقد صفقة. أنا لا أريد ذلك".
وتابع، "نحن متقدمون على الجدول الزمني بأسابيع. تمامًا كما هو الحال مع تغطيتهم الانتخابية الفاشلة لي، فإن صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة دائمًا ما تخطئ".
كما أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز
أمام الملاحة الدولية، مهددًا إياها بتدمير جميع محطاتها لتوليد الطاقة إذا لم تفتحه.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل، ودون تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديدًا، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستستهدف وتدمّر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءًا من أكبرها أولًا".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.