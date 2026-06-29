https://sarabic.ae/20260629/العراق-يفتح-أكبر-ملفات-الفساد-والحكومة-لن-نتوقف-عند-هذه-المرحلة-1114823286.html

العراق يفتح أكبر ملفات الفساد... والحكومة: لن نتوقف عند هذه المرحلة

العراق يفتح أكبر ملفات الفساد... والحكومة: لن نتوقف عند هذه المرحلة

سبوتنيك عربي

تشهد الساحة العراقية تصعيداً غير مسبوق في ملف مكافحة الفساد، بعد إطلاق السلطات عملية "صولة الفجر"، التي أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين بقضايا هدر المال العام،... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T19:10+0000

2026-06-29T19:10+0000

2026-06-29T19:10+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العراق

الفساد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106352107_0:362:990:919_1920x0_80_0_0_9a40170d0c4c1b5545cac6085456abbe.jpg

وبينما تؤكد الحكومة أن الحملة تمثل بداية لمسار طويل يستهدف تفكيك شبكات الفساد واسترداد الأموال العامة، يرى مراقبون أن نجاحها سيقاس بقدرتها على الوصول إلى الجهات التي وفرت الحماية للفاسدين وعدم الاكتفاء بالإجراءات الحالية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات بإشراف قضائي وسط تأكيدات رسمية بأن الحملة ستتوسع خلال المرحلة المقبلة.وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن مذكرات القبض الصادرة ضمن عملية "صولة الفجر"، أسفرت عن إلقاء القبض على 21 متهماً، فيما لا يزال عدد من المطلوبين فارين، وتواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث عنهم.وأضاف أن التحقيقات كشفت شبكة من المتورطين والمتلاعبين بالأموال العامة، مؤكداً أن عملية صولة الفجر حققت نتائج مهمة، ونُفذت بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب.اختبار حقيقي للحكومةفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي ستار الجبوري، أن الحملة الحكومية لمكافحة الفساد تمثل بداية مهمة في مسار طال انتظاره، مشيراً إلى أن نجاحها يتوقف على استمرارها وعدم الاكتفاء بالإجراءات التي اتخذت حتى الآن.وقال الجبوري، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن رئيس مجلس الوزراء أعلن بشكل واضح، من خلال كلمته المتلفزة، التزام الحكومة بفتح ملف الفساد ومكافحته بجدية، مؤكداً أن هذا التوجه يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العراق، والتي تتطلب حماية المال العام ومحاسبة المتورطين.ولفت الجبوري، إلى أن من بين الملفات التي ينبغي متابعتها ما يتعلق بعدد من المسؤولين الذين أُوقفوا، ومنهم وكيل في وزارة النفط، مؤكداً أن العثور على أسلحة بحوزة أحد المعتقلين يفرض الكشف عن الجهات التي كانت توفر له الحماية والدعم.وتابع قائلاً إن مكافحة الفساد لن تحقق أهدافها الكاملة ما لم تصل إلى الجهات التي تقف وراء حماية الفاسدين، مبيناً أن عدد المتورطين في قضايا الفساد كبير، إلا أن الأهم هو تفكيك شبكات الحماية التي مكنتهم من الاستمرار.الحملة لن تتوقفأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أن الحملة التي نفذتها السلطات ضد ملفات الفساد تمثل "مرحلة أولى"، متعهداً بمواصلة الإجراءات الرامية إلى استرداد المال العام، فيما كشف المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، عن إلقاء القبض على 21 متهماً ضمن عملية "صولة الفجر"، مع استمرار ملاحقة بقية المطلوبين.وأكد الزيدي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء العراقي، أن "ما جرى من صولة ضد الفساد هو المرحلة الأولى، وأن الحكومة ستواصل مكافحة الفساد واسترداد المال العام"، مشدداً على أن "الحكومة مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولن تتهاون في أداء هذه المسؤولية".كما وجّه رئيس الوزراء الأجهزة الرقابية باستقبال جميع المؤشرات المتعلقة بالأداء الحكومي وأداء الوزارات، بهدف كشف حالات الفساد أو التقصير، مؤكداً أن العراق تجاوز مراحل الحروب والفوضى والإرهاب، وأن نهج الحكومة يقوم على تعزيز قوة الدولة واحتكارها للسلاح، وعدم السماح للفاسدين بالبقاء داخل مؤسسات الدولة أو الاستمرار في هدر المال العام.يذكر أن مصدراً سياسياً عراقياً رفيعاً قد كشف لـ "سبوتنيك"، يوم أمس الأحد، أن القوات الأمنية العراقية باشرت منذ ساعات الصباح الأولى بتنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق، تزامناً مع إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد وتشديد الإجراءات الأمنية فيها.وأوضح أن السلطات أصدرت قوائم بمنع سفر عدد من المطلوبين لحين استكمال التحقيقات، دون الكشف عن هوياتهم أو طبيعة الملفات المرتبطة بهم، مبيناً أن نطاق العمليات الأمنية لم يقتصر على العاصمة بغداد، بل توسع ليشمل محافظتي البصرة وكركوك، مؤكداً أن الحملة ما تزال مستمرة ومن المتوقع أن تتوسع خلال الساعات المقبلة.وأكدت الهيئة، في بيان رسمي أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعدها حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة.

https://sarabic.ae/20260628/العراق-يعلن-اعتقال-47-نائبا-ومسؤولا-وملاحقة-متهمين-في-بغداد-والمحافظات-1114781048.html

https://sarabic.ae/20260629/رئيس-الوزراء-العراقي-ما-جرى-من-صولة-ضد-الفساد-هي-مرحلة-أولى-وستستمر-لاسترداد-المال-العام-1114796483.html

https://sarabic.ae/20260628/إغلاق-المنطقة-الخضراء-ومنع-سفر-بحق-مطلوبين-إطلاق-حملة-كبرى-لملاحقة-الفاسدين-في-العراق-1114792190.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, الفساد