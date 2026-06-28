https://sarabic.ae/20260628/إغلاق-المنطقة-الخضراء-ومنع-سفر-بحق-مطلوبين-إطلاق-حملة-كبرى-لملاحقة-الفاسدين-في-العراق-1114792190.html

إغلاق المنطقة الخضراء ومنع سفر بحق مطلوبين... إطلاق حملة كبرى لملاحقة الفاسدين في العراق

إغلاق المنطقة الخضراء ومنع سفر بحق مطلوبين... إطلاق حملة كبرى لملاحقة الفاسدين في العراق

سبوتنيك عربي

كشف مصدر سياسي عراقي رفيع، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية العراقية باشرت منذ ساعات الصباح الأولى بتنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق، تزامناً مع إغلاق مداخل المنطقة... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T19:02+0000

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وقال المصدر، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "القوات الأمنية أغلقت جميع مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد (مقر أغلب المسؤولين العراقيين)، مع السماح بالدخول فقط لحاملي الباجات الأمنية، بالتزامن مع إخضاع جميع المركبات الداخلة والخارجة لتفتيش دقيق ضمن إجراءات أمنية مشددة".وأوضح أن "السلطات أصدرت قوائم بمنع سفر عدد من المطلوبين لحين استكمال التحقيقات، دون الكشف عن هوياتهم أو طبيعة الملفات المرتبطة بهم"، مبيناً أن "نطاق العمليات الأمنية لم يقتصر على العاصمة بغداد، بل توسع ليشمل محافظتي البصرة وكركوك"، مؤكداً أن "الحملة ما تزال مستمرة ومن المتوقع أن تتوسع خلال الساعات المقبلة".وختم المصدر، حديثه بالقول إن "الإجراءات الأمنية لا تزال مستمرة، وسط استنفار أمني واسع في عدد من المواقع داخل بغداد والمحافظات المشمولة بالعملية".خطوة جريئةأكد المحلل السياسي، سيف الساعدي، أن "الحملة الأخيرة لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد كانت متوقعة منذ سنوات، وتهدف إلى القضاء على “حيتان الفساد” واستعادة جزء من الأموال العامة".وأضاف أن "استعادة هذه الأموال يمكن أن تسهم في تعزيز الموازنة العامة، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يواجهها العراق"، مشيراً إلى أن "استرجاعها سيمنح الحكومة هامشاً مالياً أفضل".ولفت الساعدي إلى "وجود معلومات تفيد بأن التحركات خلال المرحلة المقبلة قد تمتد لتشمل المتسببين بخسائر مالية كبيرة وهدر في تنفيذ مشاريع أُبرمت بكلف وصفها بـ”المبالغ بها بشكل مرعب".وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعدها حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة.

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