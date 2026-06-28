https://sarabic.ae/20260628/رئيس-الوزراء-العراقي-لعراقجي-أولوية-العراق-إنهاء-الحروب-وترسيخ-الاستقرار-عبر-الحوار--1114781891.html
رئيس الوزراء العراقي لعراقجي: أولوية العراق إنهاء الحروب وترسيخ الاستقرار عبر الحوار
رئيس الوزراء العراقي لعراقجي: أولوية العراق إنهاء الحروب وترسيخ الاستقرار عبر الحوار
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أن العراق يضع إنهاء الحروب واعتماد الحوار والمفاوضات أولويةً لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال استقباله وزير... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T13:36+0000
2026-06-28T13:36+0000
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وقال الزيدي إن بغداد تؤمن بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتثبيت الاستقرار الإقليمي، بما يسهم في تعزيز فرص التنمية لشعوب المنطقة.ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى بغداد صباح اليوم الأحد في زيارة رسمية، وسط التوترات التي تشهدها المنطقة.وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تماما وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، في 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان
رئيس الوزراء العراقي لعراقجي: أولوية العراق إنهاء الحروب وترسيخ الاستقرار عبر الحوار
13:36 GMT 28.06.2026 (تم التحديث: 13:37 GMT 28.06.2026)
أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أن العراق يضع إنهاء الحروب واعتماد الحوار والمفاوضات أولويةً لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في بغداد، اليوم الأحد.
وقال الزيدي إن بغداد
تؤمن بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتثبيت الاستقرار الإقليمي، بما يسهم في تعزيز فرص التنمية لشعوب المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، تناول اللقاء الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي أفضى إلى وقف الحرب بين البلدين، إلى جانب الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
، إلى بغداد صباح اليوم الأحد في زيارة رسمية، وسط التوترات التي تشهدها المنطقة.
وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية
(سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.
ونشرت "سنتكوم" بيانا لها أوضحت من خلالها أنه "عقب الضربات الأمريكية التي نُفذت بالأمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لوفلي (M/V Ever Lovely)، أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة "علي سالم" في الكويت والأسطول الخامس في البحرين.
وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".
وذكر الحرس الثوري في بيانه أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيوقف كل العمليات الجارية تماما وأي عدوان من العدو سيلقى ردا ساحقا، كما أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار".
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة
وقعتا عن بُعد، في 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.