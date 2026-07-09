https://sarabic.ae/20260709/بغداد-تعلن-الإفراج-عن-الصيادين-العراقيين-المحتجزين-في-الكويت-1115062063.html

بغداد تعلن الإفراج عن الصيادين العراقيين المحتجزين في الكويت

بغداد تعلن الإفراج عن الصيادين العراقيين المحتجزين في الكويت

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، الإفراج عن الصيادين العراقيين المحتجزين في الكويت. 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T06:17+0000

2026-07-09T06:17+0000

2026-07-09T06:17+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الخميس، عن بيان لفؤاد حسين أن "السلطات الكويتية المختصة وافقت على إطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي من قبل خفر السواحل الكويتي".وذكر وزير الخارجية العراقي أن "الصيادين سيصلون إلى محافظة البصرة يوم الخميس، برفقة محافظ البصرة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق سراحهم."وأضاف: أن "هذه الخطوة جاءت استجابة للطلب الذي تقدم به وزير الخارجية والوفد المرافق إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد العراقي إلى الكويت".وقد أعرب فؤاد حسين عن شكره للسلطات الكويتية على سرعة استجابتها وتعاونها الإيجابي، منوها أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، والحرص المشترك على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح التعاون والتفاهم.ويذكر أن قائممقامية قضاء الفاو العراقية خاطبت، الثلاثاء الماضي، الحكومة المحلية في محافظة البصرة بالتدخل لإطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين احتجزتهم الكويت.ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز" عن بيان صادر من القائممقامية، أن "السلطات الكويتية قامت باحتجاز طاقم الزورق العراقي المرقم (IFB166) والمؤلف من خمسة صيادين"، مؤكدا أنه لم ترد أي معلومات عن مصير الصيادين الخمسة حتى الآن.وأضاف البيان العراقي في مدينة البصرة، أنه "نظرا لأهمية الموضوع وما ينطوي عليه من أبعاد إنسانية، يرجى التفضل باتخاذ ما يلزم من إجراءات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة القضية والاستفسار عن أوضاع الصيادين المحتجزين والعمل على ضمان حقوقهم وفق الأطر القانونية".

https://sarabic.ae/20260707/قضاء-الفاو-العراقي-يخاطب-محافظة-بلاده-التدخل-لإطلاق-سراح-صيادين-احتجزتهم-الكويت-1115015985.html

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