https://sarabic.ae/20260704/موانئ-البصرة-تعود-إلى-الحياة-ارتفاع-أعداد-السفن-يبشر-بانتعاش-التجارة-العراقية-1114946946.html
موانئ البصرة تعود إلى الحياة... ارتفاع أعداد السفن يبشر بانتعاش التجارة العراقية
موانئ البصرة تعود إلى الحياة... ارتفاع أعداد السفن يبشر بانتعاش التجارة العراقية
سبوتنيك عربي
بعد أشهر من التحديات التي فرضتها التوترات الإقليمية على حركة الملاحة في الخليج، بدأت موانئ البصرة (جنوب العراق)، تستعيد نشاطها تدريجياً، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T15:17+0000
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وشهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شبه شلل منذ اندلاع الحرب أواخر شباط/فبراير الماضي، عقب ازدياد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف مستمرة بشأن انهيار الهدنة والاتفاق الأخير بين واشنطن وطهران.انتعاش الحركة التجارية وارتفاع وصول البواخروقال مدير ميناء أم قصر الشمالي بالوكالة، محمد طاهر، إن "حركة الملاحة البحرية تشهد تحسناً مقارنة بالأشهر الماضية"، مؤكداً أن "أعداد البواخر الواصلة ارتفعت، مع توقعات باستقبال أربع بواخر إضافية خلال الأسبوع المقبل".هذا وسجلت الموانئ العراقية خلال الأيام الماضية تزايدًا في حركة السفن التجارية الوافدة إلى ميناء أم قصر، في مؤشر يعكس بدء تعافي النشاط الملاحي تدريجياً، بعد فترة شهدت تراجعاً ملحوظاً في أعداد السفن الواصلة إلى الموانئ الجنوبية وانخفاضاً في وتيرة عمليات الرسو، بفعل التحديات التي أثرت في حركة النقل البحري خلال الأشهر الماضية.التقنيات الحديثة أعادت انسيابية العملفي المقابل أكد ملاحظ الرصيف (18) في ميناء أم قصر الشمالي، عبد الحكيم قاسم، أن "اعتماد أنظمة وآليات عمل حديثة أسهم في تسريع إجراءات المناولة داخل الميناء، ما جعل وتيرة العمل أكثر كفاءة مقارنة بالسنوات الماضية".وأضاف قاسم أن "الإجراءات الحالية وفرت بيئة عمل أكثر تنظيماً، وأسهمت في تسريع عمليات تفريغ البضائع ونقلها، بما يدعم استمرار تدفق السلع إلى الأسواق المحلية".وشهدت الحقول والموانئ النفطية في جنوب العراق نشاطاً متزايداً خلال الأيام الماضية، انعكس بارتفاع معدلات إنتاج وتصدير الخام، مدفوعاً باستئناف عمليات التحميل واستقبال عدد من الناقلات النفطية، في تطور يعزز مكانة العراق بين كبار المنتجين والمصدرين في المنطقة.كما تمر عبره كميات هائلة من النفط الخام المستخرج من حقول أعضاء منظمة أوبك، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وتشير تقديرات رسمية وغير رسمية إلى أن النفط يشكل أكثر من 90% من إجمالي صادرات العراق، ويعد المورد الأساسي لتمويل الموازنة العامة ومشاريع التنمية، ما يجعل الاقتصاد العراقي هشًا ومعرضًا لتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية.
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العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, موانئ
العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, موانئ
موانئ البصرة تعود إلى الحياة... ارتفاع أعداد السفن يبشر بانتعاش التجارة العراقية
15:17 GMT 04.07.2026 (تم التحديث: 16:15 GMT 04.07.2026)
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
بعد أشهر من التحديات التي فرضتها التوترات الإقليمية على حركة الملاحة في الخليج، بدأت موانئ البصرة (جنوب العراق)، تستعيد نشاطها تدريجياً، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد السفن الواصلة إلى ميناء أم قصر، في مؤشر يعكس تحسناً في انسيابية النقل البحري وعودة الحركة التجارية إلى أحد أهم المنافذ الاقتصادية في العراق.
وشهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شبه شلل منذ اندلاع الحرب أواخر شباط/فبراير الماضي، عقب ازدياد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف مستمرة بشأن انهيار الهدنة والاتفاق الأخير بين واشنطن وطهران.
وفي خضم هذه التطورات، كان العراق من بين أولى الدول المنتجة للنفط في المنطقة، التي اتجهت إلى خفض الإنتاج مبكراً، بعد امتلاء السعات التخزينية الفائضة بوتيرة متسارعة، نتيجة تعثر صادرات الخام عبر الخليج العربي وتزايد الاضطرابات في خطوط الإمداد العالمية.
انتعاش الحركة التجارية وارتفاع وصول البواخر
وقال مدير ميناء أم قصر الشمالي بالوكالة، محمد طاهر، إن "حركة الملاحة البحرية تشهد تحسناً مقارنة بالأشهر الماضية"، مؤكداً أن "أعداد البواخر الواصلة ارتفعت، مع توقعات باستقبال أربع بواخر إضافية خلال الأسبوع المقبل".
وأوضح طاهر، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "زيادة أعداد السفن أسهمت في ارتفاع كميات الحاويات الداخلة إلى الميناء، الأمر الذي سيساعد على تعزيز وفرة المواد في الأسواق المحلية وتقليل النقص الذي شهدته بعض السلع، بما ينعكس على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة".
هذا وسجلت الموانئ العراقية خلال الأيام الماضية تزايدًا في حركة السفن التجارية الوافدة إلى ميناء أم قصر، في مؤشر يعكس بدء تعافي النشاط الملاحي تدريجياً، بعد فترة شهدت تراجعاً ملحوظاً في أعداد السفن الواصلة إلى الموانئ الجنوبية وانخفاضاً في وتيرة عمليات الرسو، بفعل التحديات التي أثرت في حركة النقل البحري خلال الأشهر الماضية.
التقنيات الحديثة أعادت انسيابية العمل
في المقابل أكد ملاحظ الرصيف (18) في ميناء أم قصر الشمالي، عبد الحكيم قاسم، أن "اعتماد أنظمة وآليات عمل حديثة أسهم في تسريع إجراءات المناولة داخل الميناء، ما جعل وتيرة العمل أكثر كفاءة مقارنة بالسنوات الماضية".
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، أشار قاسم، إلى أن "الحركة المينائية عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مع تزايد دخول البضائع بعد فترة من التراجع التي رافقت التوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة"، لافتاً إلى أن تنظيم مسارات دخول وخروج الشاحنات أسهم في انسيابية العمل وتقليل الزخم داخل الميناء.
وأضاف قاسم أن "الإجراءات الحالية وفرت بيئة عمل أكثر تنظيماً، وأسهمت في تسريع عمليات تفريغ البضائع ونقلها، بما يدعم استمرار تدفق السلع إلى الأسواق المحلية".
وشهدت الحقول والموانئ النفطية في جنوب العراق نشاطاً متزايداً خلال الأيام الماضية، انعكس بارتفاع معدلات إنتاج وتصدير الخام، مدفوعاً باستئناف عمليات التحميل واستقبال عدد من الناقلات النفطية، في تطور يعزز مكانة العراق بين كبار المنتجين والمصدرين في المنطقة.
ويُعتبر مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز عالميًا، بما فيها صادرات العراق، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه مصدر قلق للمجتمع الدولي والأسواق العالمية، ويمتد المضيق بين سلطنة عُمان وإيران، ويشكل الطريق الرئيسي لتصدير النفط لدول منتجة كبرى مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق.
كما تمر عبره كميات هائلة من النفط الخام المستخرج من حقول أعضاء منظمة أوبك، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وتشير تقديرات رسمية وغير رسمية إلى أن النفط يشكل أكثر من 90% من إجمالي صادرات العراق، ويعد المورد الأساسي لتمويل الموازنة العامة ومشاريع التنمية، ما يجعل الاقتصاد العراقي هشًا ومعرضًا لتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية.