https://sarabic.ae/20260704/موانئ-البصرة-تعود-إلى-الحياة-ارتفاع-أعداد-السفن-يبشر-بانتعاش-التجارة-العراقية-1114946946.html

موانئ البصرة تعود إلى الحياة... ارتفاع أعداد السفن يبشر بانتعاش التجارة العراقية

موانئ البصرة تعود إلى الحياة... ارتفاع أعداد السفن يبشر بانتعاش التجارة العراقية

سبوتنيك عربي

بعد أشهر من التحديات التي فرضتها التوترات الإقليمية على حركة الملاحة في الخليج، بدأت موانئ البصرة (جنوب العراق)، تستعيد نشاطها تدريجياً، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

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وشهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شبه شلل منذ اندلاع الحرب أواخر شباط/فبراير الماضي، عقب ازدياد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف مستمرة بشأن انهيار الهدنة والاتفاق الأخير بين واشنطن وطهران.انتعاش الحركة التجارية وارتفاع وصول البواخروقال مدير ميناء أم قصر الشمالي بالوكالة، محمد طاهر، إن "حركة الملاحة البحرية تشهد تحسناً مقارنة بالأشهر الماضية"، مؤكداً أن "أعداد البواخر الواصلة ارتفعت، مع توقعات باستقبال أربع بواخر إضافية خلال الأسبوع المقبل".هذا وسجلت الموانئ العراقية خلال الأيام الماضية تزايدًا في حركة السفن التجارية الوافدة إلى ميناء أم قصر، في مؤشر يعكس بدء تعافي النشاط الملاحي تدريجياً، بعد فترة شهدت تراجعاً ملحوظاً في أعداد السفن الواصلة إلى الموانئ الجنوبية وانخفاضاً في وتيرة عمليات الرسو، بفعل التحديات التي أثرت في حركة النقل البحري خلال الأشهر الماضية.التقنيات الحديثة أعادت انسيابية العملفي المقابل أكد ملاحظ الرصيف (18) في ميناء أم قصر الشمالي، عبد الحكيم قاسم، أن "اعتماد أنظمة وآليات عمل حديثة أسهم في تسريع إجراءات المناولة داخل الميناء، ما جعل وتيرة العمل أكثر كفاءة مقارنة بالسنوات الماضية".وأضاف قاسم أن "الإجراءات الحالية وفرت بيئة عمل أكثر تنظيماً، وأسهمت في تسريع عمليات تفريغ البضائع ونقلها، بما يدعم استمرار تدفق السلع إلى الأسواق المحلية".وشهدت الحقول والموانئ النفطية في جنوب العراق نشاطاً متزايداً خلال الأيام الماضية، انعكس بارتفاع معدلات إنتاج وتصدير الخام، مدفوعاً باستئناف عمليات التحميل واستقبال عدد من الناقلات النفطية، في تطور يعزز مكانة العراق بين كبار المنتجين والمصدرين في المنطقة.كما تمر عبره كميات هائلة من النفط الخام المستخرج من حقول أعضاء منظمة أوبك، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وتشير تقديرات رسمية وغير رسمية إلى أن النفط يشكل أكثر من 90% من إجمالي صادرات العراق، ويعد المورد الأساسي لتمويل الموازنة العامة ومشاريع التنمية، ما يجعل الاقتصاد العراقي هشًا ومعرضًا لتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية.

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https://sarabic.ae/20251209/سكك-وحدود-وموانئ-بوابة-العراق-الكبرى-نحو-أوروبا-تقترب-من-الاكتمال-1107938703.html

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