موانئ العراق: نتابع فقدان سفينتين تحملان علم بوليفيا ونؤكد عدم دخولهما المياه العراقية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
موانئ العراق: نتابع فقدان سفينتين تحملان علم بوليفيا ونؤكد عدم دخولهما المياه العراقية
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، أنها تتابع فقدان سفينتين تحملان علم بوليفيا، مؤكدة عدم دخولهما المياه العراقية. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، أنها تتابع فقدان سفينتين تحملان علم بوليفيا، مؤكدة عدم دخولهما المياه العراقية.
وذكرت الشركة، في بيان: "تم استنفار جميع كوادرها في قسم السيطرة البحرية ومركز البحث والإنقاذ ضمن حدود المياه الإقليمية العراقية، وذلك عقب ورود معلومات بشأن فقدان سفينتين"، مؤكدة أن أقسامها البحرية لم تتلقَّ أي نداء استغاثة من السفينتين (Bridge 1) و(Bridge 2) اللتين ترفعان العلم البوليفي.
وأوضحت الشركة أنها تلقت رسائل إلكترونية من الجهات الأمنية في عدد من موانئ حوض الخليج العربي، ومن مالكي السفينتين، تضمنت طلب تزويدها بأي معلومات تتعلق بالسفينتين المذكورتين، وذلك بسبب فقدان الاتصال مع طاقميهما وصعوبة التواصل معهما خلال الفترة الماضية.
وأكدت الشركة العامة لموانئ العراق أن "السفينتين لم تدخلا المياه العراقية، كما أن الأقسام البحرية المختصة، بما فيها السيطرة البحرية ومركز البحث والإنقاذ، لم تتلقَّ أي اتصال أو نداء استغاثة من طاقمي السفينتين، ولا تتوفر لديها أي معلومات عن موقعهما الحالي".
ولفتت إلى أن "عمليات المتابعة مستمرة عبر أنظمة التتبع الإلكتروني بالأقمار الاصطناعية، وبالتنسيق مع إدارات البحث والإنقاذ في دول المنطقة، وسيتم الإعلان عن أي معلومات أو مستجدات فور ورودها".
في السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، عبور سفن عبر مضيق هرمز، بعد الحصول على التراخيص اللازمة وبالتنسيق مع القوة البحرية للحرس.
ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، عن بيان للحرس الثوري، إعلانه عن عبور 26 سفينة، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى عبر مضيق هرمز خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع القوة البحرية للحرس الثوري وتحت حمايتها الأمنية.
والثلاثاؤ الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.
وقال ترامب، للصحفيين: "الولايات المتحدة قد تشن هجمات على إيران في أقرب وقت ممكن. يوم الجمعة أو في مطلع الأسبوع المقبل.. حسنًا، أعني خلال يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما مطلع الأسبوع المقبل، خلال فترة زمنية محدودة، لأننا لا نستطيع السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد".
وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
