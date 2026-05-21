موانئ العراق: نتابع فقدان سفينتين تحملان علم بوليفيا ونؤكد عدم دخولهما المياه العراقية

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، أنها تتابع فقدان سفينتين تحملان علم بوليفيا، مؤكدة عدم دخولهما المياه العراقية. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت الشركة، في بيان: "تم استنفار جميع كوادرها في قسم السيطرة البحرية ومركز البحث والإنقاذ ضمن حدود المياه الإقليمية العراقية، وذلك عقب ورود معلومات بشأن فقدان سفينتين"، مؤكدة أن أقسامها البحرية لم تتلقَّ أي نداء استغاثة من السفينتين (Bridge 1) و(Bridge 2) اللتين ترفعان العلم البوليفي.وأوضحت الشركة أنها تلقت رسائل إلكترونية من الجهات الأمنية في عدد من موانئ حوض الخليج العربي، ومن مالكي السفينتين، تضمنت طلب تزويدها بأي معلومات تتعلق بالسفينتين المذكورتين، وذلك بسبب فقدان الاتصال مع طاقميهما وصعوبة التواصل معهما خلال الفترة الماضية.ولفتت إلى أن "عمليات المتابعة مستمرة عبر أنظمة التتبع الإلكتروني بالأقمار الاصطناعية، وبالتنسيق مع إدارات البحث والإنقاذ في دول المنطقة، وسيتم الإعلان عن أي معلومات أو مستجدات فور ورودها".في السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، عبور سفن عبر مضيق هرمز، بعد الحصول على التراخيص اللازمة وبالتنسيق مع القوة البحرية للحرس.ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، عن بيان للحرس الثوري، إعلانه عن عبور 26 سفينة، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى عبر مضيق هرمز خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع القوة البحرية للحرس الثوري وتحت حمايتها الأمنية.والثلاثاؤ الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.وقال ترامب، للصحفيين: "الولايات المتحدة قد تشن هجمات على إيران في أقرب وقت ممكن. يوم الجمعة أو في مطلع الأسبوع المقبل.. حسنًا، أعني خلال يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما مطلع الأسبوع المقبل، خلال فترة زمنية محدودة، لأننا لا نستطيع السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد".وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

