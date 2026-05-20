https://sarabic.ae/20260520/الحرس-الثوري-الإيراني-ردا-على-ترامب-الحرب-الإقليمية-الموعودة-ستتجاوز-حدود-المنطقة--1113569214.html

الحرس الثوري الإيراني ردا على ترامب: الحرب الإقليمية "الموعودة" ستتجاوز حدود المنطقة

الحرس الثوري الإيراني ردا على ترامب: الحرب الإقليمية "الموعودة" ستتجاوز حدود المنطقة

سبوتنيك عربي

حذّر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، من تداعيات أي هجوم جديد على إيران، مؤكدًا أن "الحرب الإقليمية الموعودة ستتجاوز حدود المنطقة، في حال تكرار العدوان"،... 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T08:09+0000

2026-05-20T08:09+0000

2026-05-20T08:09+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bfd87f61064646410a1c76c7079eab70.jpg

وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "العدو الأمريكي الصهيوني لم يتعظ من الهزائم الكبرى والإستراتيجية المتكررة التي تلقاها أمام الثورة الإسلامية"، مضيفًا أن "التهديدات المتجددة ضد إيران تأتي رغم استخدام أقوى جيشين في العالم لكل إمكانياتهما في المواجهات السابقة".وأكد البيان أن "إيران لم تستخدم حتى الآن كامل قدرات الثورة الإسلامية"، محذرًا من أن "أي اعتداء جديد سيقابل بضربات ساحقة في أماكن لا يتخيلها الأعداء"، على حد وصفه.وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيانه: "نحن رجال حرب، وستظهر قوتنا في ساحة المعركة لا في التصريحات الفارغة والصفحات الإلكترونية".وقال ترامب، للصحفيين: "الولايات المتحدة قد تشن هجمات على إيران في أقرب وقت ممكن. يوم الجمعة أو في مطلع الأسبوع المقبل ..حسنًا، أعني خلال يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما مطلع الأسبوع المقبل، خلال فترة زمنية محدودة، لأننا لا نستطيع السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد".وأضاف: "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجومًا واسعًا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد..قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم... لست متأكدًا بعد.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وقال ترامب إن "مفاوضات جادة تجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

https://sarabic.ae/20260519/عراقجي-العودة-إلى-الحرب-ستجلب-مزيدًا-من-المفاجآت-لخصوم-إيران-1113554012.html

https://sarabic.ae/20260519/فانس-إيران-أدركت-أن-السلاح-النووي-خط-أحمر-وقد-نعيد-إطلاق-الحملة-العسكرية-1113550899.html

https://sarabic.ae/20260519/روسيا-موسكو-مستعدة-لتسهيل-حل-النزاع-بين-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-وإيران-1113552619.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم