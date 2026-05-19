https://sarabic.ae/20260519/روسيا-موسكو-مستعدة-لتسهيل-حل-النزاع-بين-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-وإيران-1113552619.html
روسيا: موسكو مستعدة لتسهيل حل النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران
روسيا: موسكو مستعدة لتسهيل حل النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران
سبوتنيك عربي
صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستعدة لتيسير التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للنزاع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T20:40+0000
2026-05-19T20:40+0000
2026-05-19T20:50+0000
روسيا
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093120869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ae901fc4edcd6ba20818dd6db2a1efb.jpg
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط: "ندعو الأطراف إلى نبذ لغة التهديدات وتصعيد الموقف، والعودة فوراً إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي، سعياً إلى تحقيق حل مستدام وطويل الأمد. إن روسيا الاتحادية على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا المسعى".وقال أيضا: "تتحمل واشنطن والقدس الغربية مسؤولية التصعيد الإقليمي الحالي".وأضاف المندوب الدائم أن التهديدات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران تثير قلقاً بالغاً. وتابع نيبينزيا: "في هذا السياق، لا يمكن إغفال التهديدات السابقة بتدمير منظومة الطاقة الإيرانية تدميراً كاملاً، والتي تزداد خطورةً في ظل الخطاب العدائي المتجدد في الأيام الأخيرة".وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "كاد القصف الأمريكي الإسرائيلي للمنشآت النووية في إيران، الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن يتسبب في كارثة عالمية ذات عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها. ومن المروع أن أولئك الذين ارتكبوا هذه الفظاعة لا يشعرون بأي مسؤولية فحسب، بل يستمرون في ترهيب طهران باستئناف القصف لاستكمال ما بدأوه".
https://sarabic.ae/20260519/فانس-إيران-أدركت-أن-السلاح-النووي-خط-أحمر-وقد-نعيد-إطلاق-الحملة-العسكرية-1113550899.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093120869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db56597c4c34cc35320acf0af5916ccb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, إيران
روسيا: موسكو مستعدة لتسهيل حل النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران
20:40 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 20:50 GMT 19.05.2026)
صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستعدة لتيسير التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للنزاع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط: "ندعو الأطراف إلى نبذ لغة التهديدات وتصعيد الموقف، والعودة فوراً إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي، سعياً إلى تحقيق حل مستدام وطويل الأمد. إن روسيا الاتحادية على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا المسعى".
وأضاف أنه "نريد التأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء التصعيد والقضاء على جميع تبعاته السلبية، بما في ذلك من منظور الأمن النووي، هو معالجة الأسباب الجذرية للصراع".
وقال أيضا: "تتحمل واشنطن والقدس الغربية مسؤولية التصعيد الإقليمي الحالي".
وأضاف المندوب الدائم أن التهديدات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران تثير قلقاً بالغاً. وتابع نيبينزيا: "في هذا السياق، لا يمكن إغفال التهديدات السابقة بتدمير منظومة الطاقة الإيرانية تدميراً كاملاً، والتي تزداد خطورةً في ظل الخطاب العدائي المتجدد في الأيام الأخيرة".
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن القصف الأمريكي والإسرائيلي للمنشآت النووية في إيران كاد أن يتسبب بكارثة عالمية، معتبرة أنه من المروع عدم محاسبة أي طرف على ذلك.
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "كاد القصف الأمريكي الإسرائيلي للمنشآت النووية في إيران، الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن يتسبب في كارثة عالمية ذات عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها. ومن المروع أن أولئك الذين ارتكبوا هذه الفظاعة لا يشعرون بأي مسؤولية فحسب، بل يستمرون في ترهيب طهران باستئناف القصف لاستكمال ما بدأوه".