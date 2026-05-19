روسيا: موسكو مستعدة لتسهيل حل النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا: موسكو مستعدة لتسهيل حل النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران
سبوتنيك عربي
صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستعدة لتيسير التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للنزاع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط: "ندعو الأطراف إلى نبذ لغة التهديدات وتصعيد الموقف، والعودة فوراً إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي، سعياً إلى تحقيق حل مستدام وطويل الأمد. إن روسيا الاتحادية على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا المسعى".وقال أيضا: "تتحمل واشنطن والقدس الغربية مسؤولية التصعيد الإقليمي الحالي".وأضاف المندوب الدائم أن التهديدات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران تثير قلقاً بالغاً. وتابع نيبينزيا: "في هذا السياق، لا يمكن إغفال التهديدات السابقة بتدمير منظومة الطاقة الإيرانية تدميراً كاملاً، والتي تزداد خطورةً في ظل الخطاب العدائي المتجدد في الأيام الأخيرة".وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "كاد القصف الأمريكي الإسرائيلي للمنشآت النووية في إيران، الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن يتسبب في كارثة عالمية ذات عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها. ومن المروع أن أولئك الذين ارتكبوا هذه الفظاعة لا يشعرون بأي مسؤولية فحسب، بل يستمرون في ترهيب طهران باستئناف القصف لاستكمال ما بدأوه".
روسيا: موسكو مستعدة لتسهيل حل النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonيغادر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على اليمين، اجتماع مجلس الأمن، 24 سبتمبر 2024، في مقر الأمم المتحدة.
يغادر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على اليمين، اجتماع مجلس الأمن، 24 سبتمبر 2024، في مقر الأمم المتحدة.
صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستعدة لتيسير التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للنزاع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط: "ندعو الأطراف إلى نبذ لغة التهديدات وتصعيد الموقف، والعودة فوراً إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي، سعياً إلى تحقيق حل مستدام وطويل الأمد. إن روسيا الاتحادية على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا المسعى".
وأضاف أنه "نريد التأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء التصعيد والقضاء على جميع تبعاته السلبية، بما في ذلك من منظور الأمن النووي، هو معالجة الأسباب الجذرية للصراع".
وقال أيضا: "تتحمل واشنطن والقدس الغربية مسؤولية التصعيد الإقليمي الحالي".
فانس: إيران أدركت أن السلاح النووي خط أحمر وقد نعيد إطلاق الحملة العسكرية
18:38 GMT
وأضاف المندوب الدائم أن التهديدات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران تثير قلقاً بالغاً. وتابع نيبينزيا: "في هذا السياق، لا يمكن إغفال التهديدات السابقة بتدمير منظومة الطاقة الإيرانية تدميراً كاملاً، والتي تزداد خطورةً في ظل الخطاب العدائي المتجدد في الأيام الأخيرة".

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن القصف الأمريكي والإسرائيلي للمنشآت النووية في إيران كاد أن يتسبب بكارثة عالمية، معتبرة أنه من المروع عدم محاسبة أي طرف على ذلك.

وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "كاد القصف الأمريكي الإسرائيلي للمنشآت النووية في إيران، الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن يتسبب في كارثة عالمية ذات عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها. ومن المروع أن أولئك الذين ارتكبوا هذه الفظاعة لا يشعرون بأي مسؤولية فحسب، بل يستمرون في ترهيب طهران باستئناف القصف لاستكمال ما بدأوه".
