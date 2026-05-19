فانس: إيران أدركت أن السلاح النووي خط أحمر وقد نعيد إطلاق الحملة العسكرية
سبوتنيك عربي
أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، عن اعتقاده برغبة إيران في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنه في الوقت ذاته لدى واشنطن جميع... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T18:38+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، عن اعتقاده برغبة إيران في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنه في الوقت ذاته لدى واشنطن جميع الخيارات عند التعامل مع طهران، بما في ذلك إعادة إطلاق الحملة العسكرية.
وقال فانس، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن إيران تريد التوصل لاتفاق وطهران أدركت أن تصنيع سلاح نووي هو خط أحمر لواشنطن".
وأضاف أن "وضعنا جيد جدا في المحادثات مع إيران ولكن لدينا خيارات عدة، بينها إعادة إطلاق الحملة العسكرية لتحقيق أهدافنا".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.
وقال ترامب، للصحفيين: "الولايات المتحدة قد تشن هجمات على إيران في أقرب وقت ممكن. يوم الجمعة أو في مطلع الأسبوع المقبل.. حسنًا، أعني خلال يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما مطلع الأسبوع المقبل، خلال فترة زمنية محدودة، لأننا لا نستطيع السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد".
وأضاف: "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجومًا واسعًا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد..قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم... لست متأكدًا بعد".
وتابع ترامب: "كان يوم الاثنين (أمس) على بُعد ساعة واحدة من توجيه ضربة ضد إيران".
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".
وقال ترامب إن "مفاوضات جادة تجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".
وأضاف أن "قادة الخليج الثلاثة طلبوا منه التريث في تنفيذ الهجوم العسكري المخطط ضد إيران"، مؤكدًا أن "الاتفاق المرتقب سيضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية".
وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.