https://sarabic.ae/20260519/فانس-إيران-أدركت-أن-السلاح-النووي-خط-أحمر-وقد-نعيد-إطلاق-الحملة-العسكرية-1113550899.html

فانس: إيران أدركت أن السلاح النووي خط أحمر وقد نعيد إطلاق الحملة العسكرية

فانس: إيران أدركت أن السلاح النووي خط أحمر وقد نعيد إطلاق الحملة العسكرية

سبوتنيك عربي

أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، عن اعتقاده برغبة إيران في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنه في الوقت ذاته لدى واشنطن جميع... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T18:38+0000

2026-05-19T18:38+0000

2026-05-19T18:38+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_4448f035082ae6d01e986a734c963fef.jpg

وقال فانس، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن إيران تريد التوصل لاتفاق وطهران أدركت أن تصنيع سلاح نووي هو خط أحمر لواشنطن".وأضاف أن "وضعنا جيد جدا في المحادثات مع إيران ولكن لدينا خيارات عدة، بينها إعادة إطلاق الحملة العسكرية لتحقيق أهدافنا".وقال ترامب، للصحفيين: "الولايات المتحدة قد تشن هجمات على إيران في أقرب وقت ممكن. يوم الجمعة أو في مطلع الأسبوع المقبل.. حسنًا، أعني خلال يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما مطلع الأسبوع المقبل، خلال فترة زمنية محدودة، لأننا لا نستطيع السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد".وأضاف: "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجومًا واسعًا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد..قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم... لست متأكدًا بعد".وتابع ترامب: "كان يوم الاثنين (أمس) على بُعد ساعة واحدة من توجيه ضربة ضد إيران".وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وأضاف أن "قادة الخليج الثلاثة طلبوا منه التريث في تنفيذ الهجوم العسكري المخطط ضد إيران"، مؤكدًا أن "الاتفاق المرتقب سيضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.

https://sarabic.ae/20260519/ترامب-يهدد-بشن-هجوم-جديد-على-إيران-ويحدد-موعده--1113544055.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران