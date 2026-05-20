https://sarabic.ae/20260520/الحرس-الثوري-عبور-26-سفينة-في-مضيق-هرمز-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1113591372.html

الحرس الثوري: عبور 26 سفينة في مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية

الحرس الثوري: عبور 26 سفينة في مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عبور سفن عبر مضيق هرمز، بعد الحصول على التراخيص اللازمة وبالتنسيق مع القوة البحرية للحرس. 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T16:35+0000

2026-05-20T16:35+0000

2026-05-20T16:35+0000

أخبار إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104357/12/1043571256_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_a08907f3d2737d9610d7d5b100c14f27.jpg

ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للحرس الثوري، إعلانه عن عبور 26 سفينة، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى عبر مضيق هرمز خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع القوة البحرية للحرس الثوري وتحت حمايتها الأمنية.وفي وقت سابق من اليوم، حذّر الحرس الثوري الإيراني، من تداعيات أي هجوم جديد على إيران، مؤكدًا أن "الحرب الإقليمية الموعودة ستتجاوز حدود المنطقة، في حال تكرار العدوان"، وفق تعبيره.وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "العدو الأمريكي الصهيوني لم يتعظ من الهزائم الكبرى والإستراتيجية المتكررة التي تلقاها أمام الثورة الإسلامية"، مضيفًا أن "التهديدات المتجددة ضد إيران تأتي رغم استخدام أقوى جيشين في العالم لكل إمكانياتهما في المواجهات السابقة".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.وأضاف: "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجومًا واسعًا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد.. قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم... لست متأكدًا بعد".وكشف ترامب، أول أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

https://sarabic.ae/20260520/قاليباف-التحركات-العلنية-والخفية-للعدو-تظهر-سعيه-إلى-جولة-جديدة-من-الحرب-1113587032.html

https://sarabic.ae/20260519/عراقجي-العودة-إلى-الحرب-ستجلب-مزيدًا-من-المفاجآت-لخصوم-إيران-1113554012.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, الأخبار