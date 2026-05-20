https://sarabic.ae/20260520/الحرس-الثوري-عبور-26-سفينة-في-مضيق-هرمز-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1113591372.html
الحرس الثوري: عبور 26 سفينة في مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية
الحرس الثوري: عبور 26 سفينة في مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عبور سفن عبر مضيق هرمز، بعد الحصول على التراخيص اللازمة وبالتنسيق مع القوة البحرية للحرس. 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T16:35+0000
2026-05-20T16:35+0000
2026-05-20T16:35+0000
أخبار إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104357/12/1043571256_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_a08907f3d2737d9610d7d5b100c14f27.jpg
ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للحرس الثوري، إعلانه عن عبور 26 سفينة، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى عبر مضيق هرمز خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع القوة البحرية للحرس الثوري وتحت حمايتها الأمنية.وفي وقت سابق من اليوم، حذّر الحرس الثوري الإيراني، من تداعيات أي هجوم جديد على إيران، مؤكدًا أن "الحرب الإقليمية الموعودة ستتجاوز حدود المنطقة، في حال تكرار العدوان"، وفق تعبيره.وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "العدو الأمريكي الصهيوني لم يتعظ من الهزائم الكبرى والإستراتيجية المتكررة التي تلقاها أمام الثورة الإسلامية"، مضيفًا أن "التهديدات المتجددة ضد إيران تأتي رغم استخدام أقوى جيشين في العالم لكل إمكانياتهما في المواجهات السابقة".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.وأضاف: "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجومًا واسعًا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد.. قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم... لست متأكدًا بعد".وكشف ترامب، أول أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
https://sarabic.ae/20260520/قاليباف-التحركات-العلنية-والخفية-للعدو-تظهر-سعيه-إلى-جولة-جديدة-من-الحرب-1113587032.html
https://sarabic.ae/20260519/عراقجي-العودة-إلى-الحرب-ستجلب-مزيدًا-من-المفاجآت-لخصوم-إيران-1113554012.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104357/12/1043571256_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_d51085388a66b0de888554e3b8424b7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, العالم, الأخبار
أخبار إيران, العالم, الأخبار
الحرس الثوري: عبور 26 سفينة في مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عبور سفن عبر مضيق هرمز، بعد الحصول على التراخيص اللازمة وبالتنسيق مع القوة البحرية للحرس.
ونقلت وكالة
"إرنا" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للحرس الثوري، إعلانه عن عبور 26 سفينة، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى عبر مضيق هرمز
خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع القوة البحرية للحرس الثوري وتحت حمايتها الأمنية.
وفي وقت سابق من اليوم، حذّر الحرس الثوري الإيراني، من تداعيات أي هجوم جديد على إيران، مؤكدًا أن "الحرب الإقليمية الموعودة ستتجاوز حدود المنطقة، في حال تكرار العدوان"، وفق تعبيره.
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "العدو الأمريكي الصهيوني لم يتعظ من الهزائم الكبرى والإستراتيجية المتكررة التي تلقاها أمام الثورة الإسلامية"، مضيفًا أن "التهديدات المتجددة ضد إيران تأتي رغم استخدام أقوى جيشين في العالم لكل إمكانياتهما في المواجهات السابقة".
وأكد البيان أن "إيران لم تستخدم حتى الآن كامل قدرات الثورة الإسلامية"، محذرًا من أن "أي اعتداء جديد سيقابل بضربات ساحقة في أماكن لا يتخيلها الأعداء"، على حد وصفه.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران
يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.
وقال ترامب، للصحفيين: "الولايات المتحدة قد تشن هجمات على إيران في أقرب وقت ممكن. يوم الجمعة أو في مطلع الأسبوع المقبل.. حسنًا، أعني خلال يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما مطلع الأسبوع المقبل، خلال فترة زمنية محدودة، لأننا لا نستطيع السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد".
وأضاف: "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجومًا واسعًا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد.. قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم... لست متأكدًا بعد".
وكشف ترامب، أول أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية
دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".
وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.
وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.
وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.