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قضاء الفاو العراقي يخاطب محافظة بلاده التدخل لإطلاق سراح صيادين احتجزتهم الكويت
قضاء الفاو العراقي يخاطب محافظة بلاده التدخل لإطلاق سراح صيادين احتجزتهم الكويت
سبوتنيك عربي
خاطبت قائممقامية قضاء الفاو العراقية، اليوم الثلاثاء، الحكومة المحلية في محافظة البصرة بالتدخل لإطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين احتجزتهم الكويت. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T12:46+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن بيان صادر من القائممقامية، أن "السلطات الكويتية قامت باحتجاز طاقم الزورق العراقي المرقم (IFB166) والمؤلف من خمسة صيادين".وأكد البيان العراقي أنه لم ترد أي معلومات عن مصير الصيادين الخمسة حتى الآن.وأضاف البيان العراقي في مدينة البصرة أنه "نظرا لأهمية الموضوع وما ينطوي عليه من أبعاد إنسانية، يرجى التفضل باتخاذ ما يلزم من إجراءات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة القضية والاستفسار عن أوضاع الصيادين المحتجزين والعمل على ضمان حقوقهم وفق الأطر القانونية".ويشار إلى أنه، في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، جدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، التزام بلاده بجميع القرارات الدولية الخاصة بالاتفاق مع الكويت، وجاءت تصريحات حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.وأشار حسين إلى أن العراق يعد "الضحية الأولى للحرب في المنطقة، والعراق ملتزم بالقرارات الدولية، ومستعد للحوار مع الكويت للوصول إلى قرارات تصب في مصلحة البلدين".وأضاف أن "العراق يجدد موقفه الثابت برفض الحرب وتوسعها، ويرفض الهجمات التي تطال دول الخليج، كما يرفض الحرب على إيران"، منوها إلى أن "العراق هو الضحية الأولى للحرب في المنطقة، إذ تعرض إلى هجمات من جهات مختلفة ومن طرفي الصراع".ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن "السياسة العراقية الجديدة تستند إلى هدفين رئيسيين، أولهما حصر السلاح بيد الدولة، والثاني محاربة الفساد الذي بات يؤثر في الاقتصاد العراقي"، مؤكدًا أن "الحكومة الحالية ماضية في تنفيذ هذين الهدفين".
https://sarabic.ae/20260630/وزير-الخارجية-العراقي-نجدد-التزامنا-بكافة-القرارات-الدولية-الخاصة-بالاتفاق-مع-الكويت-1114844827.html
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الكويت, العراق, العالم العربي, الأخبار
الكويت, العراق, العالم العربي, الأخبار

قضاء الفاو العراقي يخاطب محافظة بلاده التدخل لإطلاق سراح صيادين احتجزتهم الكويت

12:46 GMT 07.07.2026 (تم التحديث: 12:47 GMT 07.07.2026)
© AP Photo / Nabil al-Juraniسفينة راسية في ممر شط العرب المائي في البصرة بالعراق
سفينة راسية في ممر شط العرب المائي في البصرة بالعراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Nabil al-Jurani
تابعنا عبر
خاطبت قائممقامية قضاء الفاو العراقية، اليوم الثلاثاء، الحكومة المحلية في محافظة البصرة بالتدخل لإطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين احتجزتهم الكويت.
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن بيان صادر من القائممقامية، أن "السلطات الكويتية قامت باحتجاز طاقم الزورق العراقي المرقم (IFB166) والمؤلف من خمسة صيادين".
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
وزير الخارجية العراقي: نجدد التزامنا بكافة القرارات الدولية الخاصة بالاتفاق مع الكويت
30 يونيو, 16:58 GMT
وأكد البيان العراقي أنه لم ترد أي معلومات عن مصير الصيادين الخمسة حتى الآن.
وأضاف البيان العراقي في مدينة البصرة أنه "نظرا لأهمية الموضوع وما ينطوي عليه من أبعاد إنسانية، يرجى التفضل باتخاذ ما يلزم من إجراءات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة القضية والاستفسار عن أوضاع الصيادين المحتجزين والعمل على ضمان حقوقهم وفق الأطر القانونية".
ويشار إلى أنه، في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، جدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، التزام بلاده بجميع القرارات الدولية الخاصة بالاتفاق مع الكويت، وجاءت تصريحات حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.
وأشار حسين إلى أن العراق يعد "الضحية الأولى للحرب في المنطقة، والعراق ملتزم بالقرارات الدولية، ومستعد للحوار مع الكويت للوصول إلى قرارات تصب في مصلحة البلدين".
وأضاف أن "العراق يجدد موقفه الثابت برفض الحرب وتوسعها، ويرفض الهجمات التي تطال دول الخليج، كما يرفض الحرب على إيران"، منوها إلى أن "العراق هو الضحية الأولى للحرب في المنطقة، إذ تعرض إلى هجمات من جهات مختلفة ومن طرفي الصراع".
ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن "السياسة العراقية الجديدة تستند إلى هدفين رئيسيين، أولهما حصر السلاح بيد الدولة، والثاني محاربة الفساد الذي بات يؤثر في الاقتصاد العراقي"، مؤكدًا أن "الحكومة الحالية ماضية في تنفيذ هذين الهدفين".
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