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إعلام: إسرائيل أقنعت أمريكا باستئناف الضربات على إيران
إعلام: إسرائيل أقنعت أمريكا باستئناف الضربات على إيران
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن إسرائيل "قد تكون دفعت الولايات المتحدة لاستئناف الهجمات على إيران، عبر تقديم معلومات تزعم استعداد طهران... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T06:36+0000
2026-07-12T06:36+0000
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشارت إحدى الصحف الأمريكية إلى أنه "وبعد تلقي هذه المعلومات من الاستخبارات الإسرائيلية مباشرة، غادر ترامب تركيا مستقلًا الطائرة الرئاسية القديمة بدلًا من الطائرة التي أهدتها إياها قطر"، وعزت المقالة السبب في ذلك إلى أن "الطائرة الجديدة لم تكن مزودة بأنظمة الدفاع المناسبة".وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر، إنه "في الوقت الذي أبدى فيه ترامب استعدادًا للتفاوض مع طهران، كانت إسرائيل ترغب في استئناف شن عمليات عسكرية ضد إيران، بهدف تحييد قدراتها العسكرية".يُذكر أن الجيش الأمريكي كان بدأ ليلة الأربعاء الماضي، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران، في حين أعلن الجيش الإيراني عن توجيه ضربات انتقامية استهدفت قواعد أمريكية في البحرين والكويت، واتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم بين البلدين لوقف العمليات العسكرية بينهما.إيران تشن هجوما على أهداف أمريكية في 5 دول بالشرق الأوسطترامب: لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتيالي هم يريدون قتلي منذ سنوات
https://sarabic.ae/20260711/ولي-العهد-السعودي-وترامب-يؤكدان-أهمية-أمن-الملاحة-والممرات-البحرية-1115118400.html
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إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: إسرائيل أقنعت أمريكا باستئناف الضربات على إيران

06:36 GMT 12.07.2026
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© AP Photo
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أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن إسرائيل "قد تكون دفعت الولايات المتحدة لاستئناف الهجمات على إيران، عبر تقديم معلومات تزعم استعداد طهران لتنفيذ محاولة اغتيال تستهدف الرئيس الأمربكي دونالد ترامب"، على حد قولها.
وأشارت إحدى الصحف الأمريكية إلى أنه "وبعد تلقي هذه المعلومات من الاستخبارات الإسرائيلية مباشرة، غادر ترامب تركيا مستقلًا الطائرة الرئاسية القديمة بدلًا من الطائرة التي أهدتها إياها قطر"، وعزت المقالة السبب في ذلك إلى أن "الطائرة الجديدة لم تكن مزودة بأنظمة الدفاع المناسبة".

وذكرت التقرير المنشور أن "بعض المسؤولين الأمريكيين يعربون عن قلقهم من احتمال أن تكون إسرائيل قد نقلت هذه المعلومات الاستخبارية للتأثير على عملية صنع القرار في الولايات المتحدة، ودفعها نحو استئناف حرب شاملة مع إيران".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر، إنه "في الوقت الذي أبدى فيه ترامب استعدادًا للتفاوض مع طهران، كانت إسرائيل ترغب في استئناف شن عمليات عسكرية ضد إيران، بهدف تحييد قدراتها العسكرية".
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أمس, 05:47 GMT
وصرّح مسؤولون عسكريون للصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي واصل التخطيط لتوجيه ضربات ضد أهداف في إيران، بعد انتهاء الحملة المشتركة مع الولايات المتحدة، حتى في الوقت الذي كان يسعى فيه ترامب للدفع بالمسار الدبلوماسي".
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان بدأ ليلة الأربعاء الماضي، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران، في حين أعلن الجيش الإيراني عن توجيه ضربات انتقامية استهدفت قواعد أمريكية في البحرين والكويت، واتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم بين البلدين لوقف العمليات العسكرية بينهما.
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