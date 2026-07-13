https://sarabic.ae/20260713/إيران-ترد-على-ترامب-طهران-لطالما-كانت-حارسا-لمضيق-هرمز-1115179549.html

إيران ترد على ترامب: طهران لطالما كانت "حارسا" لمضيق هرمز

إيران ترد على ترامب: طهران لطالما كانت "حارسا" لمضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن طهران كانت وستظل "حارسة" مضيق هرمز، ردًا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستكون... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T18:37+0000

2026-07-13T18:37+0000

2026-07-13T18:37+0000

إيران

أخبار إيران

دونالد ترامب

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ونشر عراقجي، كلمة عبر "إكس"، قال خلالها إن "رئيس الولايات المتحدة محق تمامًا، يجب تعويض كل من يضمن سلامة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستظل كذلك".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستتولى، ابتداءً من الآن، مهمة حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز تحت مسمى "حارس مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنها ستتقاضى رسوما تعادل 20 في المئة من قيمة جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف تأمين هذا الممر البحري.وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الإجراءات الجديدة تستهدف السفن الإيرانية أو الجهات المتعاملة معها فقط، بينما ستتمكن بقية الدول من استخدام المضيق بحرية ودون قيود.وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددا على إيران، ليلة الثامن من يوليو/تموز، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".وردا على ذلك، شنت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".

https://sarabic.ae/20260713/ترامب-سنسيطر-على-مضيق-هرمز-وسنتقاضى-رسوما-مقابل-ذلك-1115169421.html

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