https://sarabic.ae/20260713/إيران-ترد-على-ترامب-طهران-لطالما-كانت-حارسا-لمضيق-هرمز-1115179549.html
إيران ترد على ترامب: طهران لطالما كانت "حارسا" لمضيق هرمز
إيران ترد على ترامب: طهران لطالما كانت "حارسا" لمضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن طهران كانت وستظل "حارسة" مضيق هرمز، ردًا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستكون... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
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ونشر عراقجي، كلمة عبر "إكس"، قال خلالها إن "رئيس الولايات المتحدة محق تمامًا، يجب تعويض كل من يضمن سلامة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستظل كذلك".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستتولى، ابتداءً من الآن، مهمة حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز تحت مسمى "حارس مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنها ستتقاضى رسوما تعادل 20 في المئة من قيمة جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف تأمين هذا الممر البحري.وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الإجراءات الجديدة تستهدف السفن الإيرانية أو الجهات المتعاملة معها فقط، بينما ستتمكن بقية الدول من استخدام المضيق بحرية ودون قيود.وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددا على إيران، ليلة الثامن من يوليو/تموز، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".وردا على ذلك، شنت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".
https://sarabic.ae/20260713/ترامب-سنسيطر-على-مضيق-هرمز-وسنتقاضى-رسوما-مقابل-ذلك-1115169421.html
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إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران ترد على ترامب: طهران لطالما كانت "حارسا" لمضيق هرمز
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن طهران كانت وستظل "حارسة" مضيق هرمز، ردًا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستكون "حارس مضيق هرمز" وستُحصل رسومًا بنسبة 20 بالمئة مقابل ذلك.
ونشر عراقجي، كلمة عبر "إكس"، قال خلالها إن "رئيس الولايات المتحدة محق تمامًا، يجب تعويض كل من يضمن سلامة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستظل كذلك".
وأردف: "بالطبع، نسبة 20% مرتفعة للغاية؛ سنكون منصفين".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة
ستتولى، ابتداءً من الآن، مهمة حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز تحت مسمى "حارس مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنها ستتقاضى رسوما تعادل 20 في المئة من قيمة جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف تأمين هذا الممر البحري.
واعتبر ترامب أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية بوجود إيران أو من دونها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعيد فرض ما وصفه بـ"الحصار على إيران".
وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الإجراءات الجديدة تستهدف السفن الإيرانية أو الجهات المتعاملة معها فقط، بينما ستتمكن بقية الدول من استخدام المضيق بحرية ودون قيود.
وأغلقت إيران مضيق هرمز، فجر الأحد 12 يوليو/ تموز 2026، وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذا الإجراء "سيستمر حتى نهاية التدخل الأمريكي في المنطقة"، على حد قوله.
وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددا على إيران
، ليلة الثامن من يوليو/تموز، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".
وردا على ذلك، شنت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية
الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".