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ترامب يهدد طهران: إما الاتفاق أو استهداف محطات الطاقة والجسور
ترامب يهدد طهران: إما الاتفاق أو استهداف محطات الطاقة والجسور
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يوجه ضربات... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T22:33+0000
2026-07-14T22:34+0000
إيران
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دونالد ترامب
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وأضاف ترامب، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات بقوة الليلة وغدًا وبعد غد"، مشيرًا إلى أن "المرحلة النهائية من العمليات ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور".وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.وكشف الرئيس الأمريكي، أن واشنطن أجرت محادثات مع إيران يوم الثلاثاء، مضيفًا أن طهران "لا تزال لديها بعض المقاومة، لكن ليس الكثير".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء أمس الثلاثاء، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260714/استئناف-الحصار-البحري-الأمريكي-على-إيران-1115210987.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الحرس الثوري الإيراني, العالم

ترامب يهدد طهران: إما الاتفاق أو استهداف محطات الطاقة والجسور

22:33 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 22:34 GMT 14.07.2026)
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران.
وأضاف ترامب، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات بقوة الليلة وغدًا وبعد غد"، مشيرًا إلى أن "المرحلة النهائية من العمليات ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور".
وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.
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وكشف الرئيس الأمريكي، أن واشنطن أجرت محادثات مع إيران يوم الثلاثاء، مضيفًا أن طهران "لا تزال لديها بعض المقاومة، لكن ليس الكثير".
وأشار ترامب، إلى أن "الولايات المتحدة حثّت إيران على إبرام اتفاق"، قائلا: "أبلغنا الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء"، وفق تصريحاته.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء أمس الثلاثاء، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.
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يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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