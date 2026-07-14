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انفجار قوي يهز مدينة بوشهر جنوبي إيران
انفجار قوي يهز مدينة بوشهر جنوبي إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بسماع دوي انفجار قوي في مدينة بوشهر جنوبي إيران، دون صدور أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن أسبابه أو حجم الأضرار. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T01:00+0000
2026-07-14T01:58+0000
ترامب
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العالم
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ويأتي ذلك بعد تقارير سابقة عن سماع سبعة انفجارات في بندر عباس، وانفجارين في جزيرة كيش، إضافة إلى انفجارات أخرى في محافظة بوشهر، بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن القوات الأمريكية تواصل استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدا أن العمليات ستتواصل خلال الساعات المقبلة.كما أكد أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا، مشددا على أن واشنطن ستواصل عملياتها لمنع أي تهديد لحركة الملاحة.وفي الوقت نفسه، أبدى ترامب ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم استمرار العمليات العسكرية.من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، شملت قواعد ومنشآت لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.وأضافت أن العمليات طالت أيضا زوارق هجومية وبنية بحرية قالت إنها استخدمت في تهديد الملاحة الدولية.وأكدت القيادة المركزية أن الهجمات تستهدف تقليص القدرات الهجومية الإيرانية وتأمين حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مع استمرار استهداف أي مواقع تعتبرها تهديدا للقوات الأمريكية أو حركة التجارة الدولية.
https://sarabic.ae/20260714/ترامب-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-لا-يزال-ممكنا-1115184330.html
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ترامب, إيران, أخبار إيران, العالم
ترامب, إيران, أخبار إيران, العالم

انفجار قوي يهز مدينة بوشهر جنوبي إيران

01:00 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 01:58 GMT 14.07.2026)
© AP Photoالدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© AP Photo
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بسماع دوي انفجار قوي في مدينة بوشهر جنوبي إيران، دون صدور أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن أسبابه أو حجم الأضرار.
ويأتي ذلك بعد تقارير سابقة عن سماع سبعة انفجارات في بندر عباس، وانفجارين في جزيرة كيش، إضافة إلى انفجارات أخرى في محافظة بوشهر، بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن القوات الأمريكية تواصل استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدا أن العمليات ستتواصل خلال الساعات المقبلة.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة دمرت معظم القدرات الصاروخية الإيرانية، معتبرا أن الضغط العسكري والحصار يحققان نتائج أفضل عند تنفيذهما معا.
كما أكد أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا، مشددا على أن واشنطن ستواصل عملياتها لمنع أي تهديد لحركة الملاحة.
وفي الوقت نفسه، أبدى ترامب ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم استمرار العمليات العسكرية.
من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، شملت قواعد ومنشآت لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
ترامب: التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا
00:00 GMT
وأضافت أن العمليات طالت أيضا زوارق هجومية وبنية بحرية قالت إنها استخدمت في تهديد الملاحة الدولية.
وأكدت القيادة المركزية أن الهجمات تستهدف تقليص القدرات الهجومية الإيرانية وتأمين حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مع استمرار استهداف أي مواقع تعتبرها تهديدا للقوات الأمريكية أو حركة التجارة الدولية.
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