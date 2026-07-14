https://sarabic.ae/20260714/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-بدء-جولة-جديدة-من-الهجمات-على-إيران-1115209930.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الهجمات على إيران
القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الهجمات على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T20:08+0000
2026-07-14T20:08+0000
2026-07-14T20:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
مضيق هرمز
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إنه "في تمام الساعة الثالثة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية جولة إضافية من الضربات الجوية ضد إيران، بهدف مواصلة تقويض قدراتها المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".وفي السياق ذااته، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة شنت هجمات على مواقع في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أنه تم "استهداف مواقع في مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران من قبل العدو الأمريكي".بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260714/ترامب-مضيق-هرمز-مفتوح-حاليا-أمام-جميع-السفن-باستثناء-الإيرانية-1115205082.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, مضيق هرمز
القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الهجمات على إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إنه "في تمام الساعة الثالثة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية جولة إضافية من الضربات الجوية ضد إيران، بهدف مواصلة تقويض قدراتها المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: "تأتي هذه الضربات في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأمريكية لاستئناف الحصار البحري المفروض على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، والذي يبدأ سريانه في تمام الساعة الرابعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة".
وفي السياق ذااته، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة شنت هجمات على مواقع في مدينة الأهواز
بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أنه تم "استهداف مواقع في مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران من قبل العدو الأمريكي".
ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية
في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.