https://sarabic.ae/20260714/استئناف-الحصار-البحري-الأمريكي-على-إيران-1115210987.html

استئناف الحصار البحري الأمريكي على إيران

استئناف الحصار البحري الأمريكي على إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، استئناف عمليات الحصار البحري على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً... 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T21:12+0000

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ووفقًا للبيان، تنتشر حاليًا أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، إلى جانب مئات الطائرات العسكرية، في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، في إطار تعزيز الجاهزية العسكرية.وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها "تبقى في حالة تأهب كاملة وجاهزة للتدخل الفوري" عند الحاجة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العمليات أو مدتها أو الأهداف المرتبطة بها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الثلاثاء، بأن مضيق هرمز مفتوح حاليا أمام جميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ستفرض حصارا على أي سفينة متجهة إلى موانئ إيرانية أو مغادرة منها، بما في ذلك السفن التي تحمل أي شحنات إيرانية.وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "أصبح مضيق هرمز مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء الإيرانية".وأضاف: "سنفرض حصارا كاملا، لكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها، أو التي تحمل أي شحنات إيرانية".وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلان غربية.ومن جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، متعهدا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو من دونها.وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستُعرف اعتبارا من الآن فصاعدا باسم "حارس مضيق هرمز"، وستتقاضى مقابل ذلك رسوما تعادل 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، لتغطية تكاليف توفير الأمن والسلامة في الممر البحري.ومن جهته، أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.وفي وقت سابق، دعا نحو 180 نائبًا في البرلمان الإيراني القيادة في طهران إلى إعلان إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات والتفاهمات مع واشنطن، حسبما أفادت وكالة فارس. كما طالب النواب بسن قانون لتنظيم إدارة مضيق هرمز، وتقديم دعم شامل للقوات المسلحة الإيرانية.ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

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https://sarabic.ae/20260714/خبير-اقتصادي-من-يملك-مضيق-هرمز-يملك-العالم-في-القرن-الحادي-والعشرين-1115205944.html

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