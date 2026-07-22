https://sarabic.ae/20260722/إعلام-الولايات-المتحدة-أبلغت-إسرائيل-بأنها-تنوي-تصعيد-هجماتها-ضد-إيران-1115416369.html

إعلام: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها تنوي تصعيد هجماتها ضد إيران

إعلام: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها تنوي تصعيد هجماتها ضد إيران

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنيتها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عبر تنفيذ غارات... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T18:35+0000

2026-07-22T18:35+0000

2026-07-22T18:35+0000

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد "استخدمت الولايات المتحدة خلال عملية "زئير الأسد" قاذفات استراتيجية أقلعت من بريطانيا ونفذت هجمات مباشرة على أهداف داخل إيران".وأشارت إلى أن "التنسيق الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة يهدف أيضا إلى تمكين إسرائيل من الاستعداد لاحتمال أن تقدم إيران، ردًا على التصعيد الأمريكي، على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى استئناف الهجمات الإسرائيلية على إيران".بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260722/قاليباف-لن-يسمح-لأي-طرف-في-المنطقة-ببيع-النفط-إذا-لم-تتمكن-إيران-من-بيع-نفطها-1115415549.html

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