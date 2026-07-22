https://sarabic.ae/20260722/إعلام-الولايات-المتحدة-أبلغت-إسرائيل-بأنها-تنوي-تصعيد-هجماتها-ضد-إيران-1115416369.html
إعلام: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها تنوي تصعيد هجماتها ضد إيران
إعلام: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها تنوي تصعيد هجماتها ضد إيران
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنيتها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عبر تنفيذ غارات... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T18:35+0000
2026-07-22T18:35+0000
2026-07-22T18:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إيران
مضيق هرمز
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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد "استخدمت الولايات المتحدة خلال عملية "زئير الأسد" قاذفات استراتيجية أقلعت من بريطانيا ونفذت هجمات مباشرة على أهداف داخل إيران".وأشارت إلى أن "التنسيق الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة يهدف أيضا إلى تمكين إسرائيل من الاستعداد لاحتمال أن تقدم إيران، ردًا على التصعيد الأمريكي، على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى استئناف الهجمات الإسرائيلية على إيران".بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260722/قاليباف-لن-يسمح-لأي-طرف-في-المنطقة-ببيع-النفط-إذا-لم-تتمكن-إيران-من-بيع-نفطها-1115415549.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران, مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران, مضيق هرمز
إعلام: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها تنوي تصعيد هجماتها ضد إيران
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنيتها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عبر تنفيذ غارات باستخدام قاذفات ثقيلة، في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ بدء التصعيد الحالي.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد "استخدمت الولايات المتحدة خلال عملية "زئير الأسد" قاذفات استراتيجية أقلعت من بريطانيا ونفذت هجمات مباشرة على أهداف داخل إيران".
وأضافت الهيئة أنه "في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُرجح أن يكون جبل المعول ويُعرف أيضا بجبل الفأس أحد الأهداف الرئيسية المرتقبة، بعدما تعهد ترامب باستهدافه قريبا".
وأشارت إلى أن "التنسيق الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة
يهدف أيضا إلى تمكين إسرائيل من الاستعداد لاحتمال أن تقدم إيران، ردًا على التصعيد الأمريكي، على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى استئناف الهجمات الإسرائيلية على إيران".
ويشن الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية
في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.