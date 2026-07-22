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قاليباف: لن يسمح لأي طرف في المنطقة ببيع النفط إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها
قاليباف: لن يسمح لأي طرف في المنطقة ببيع النفط إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، أنه لن يُسمح لأي طرف في المنطقة ببيع النفط إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، مشيرا إلى أنه لن... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
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وكتب قاليباف في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "معادلة هذه الحرب واضحة، إما الجميع أو لا أحد، في منطقة لا نبيع فيها النفط، لن يبيعه أحد".واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.إيران تنفي وجود أي نشاط نووي في "جبل الفأس"ترامب: المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قاليباف: لن يسمح لأي طرف في المنطقة ببيع النفط إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، أنه لن يُسمح لأي طرف في المنطقة ببيع النفط إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك بنية تحتية في المنطقة آمنة ما لم يتم ضمان أمن بلاده.
وكتب قاليباف في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "معادلة هذه الحرب واضحة، إما الجميع أو لا أحد، في منطقة لا نبيع فيها النفط، لن يبيعه أحد".
وتابع: "إذا لم يُضمن أمننا، فلن تكون أي بنية تحتية آمنة، وأمن المضيق (هرمز) مرهون بغياب القوات الأمريكية، لقد أكدنا مرارًا أن الوضع في المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب".
واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.