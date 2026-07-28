https://sarabic.ae/20260728/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نريد-معاودة-الحرب-على-إيران-لكن-أمريكا-تمنعنا-1115562389.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: نريد معاودة الحرب على إيران لكن أمريكا تمنعنا
وزير الدفاع الإسرائيلي: نريد معاودة الحرب على إيران لكن أمريكا تمنعنا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده ترغب في استئناف شن هجمات على إيران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمنع في الوقت الراهن تنفيذ بعض العمليات... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف كاتس، أن "إسرائيل ترغب أيضا بشدة في مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية، إلا أن واشنطن لا تسمح بذلك حالياً"، مشيرا إلى أن️ الإيرانيين يحاولون استهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على حد قوله. ولفت إلى أن طائرات أمريكية نفذت غارات على أهداف داخل إيران انطلاقاً من مطارات إسرائيلية، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل حول طبيعة العمليات أو توقيتها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن "المرحلة النهائية من العمليات العسكرية ضد إيران ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور"، مؤكدا أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة حثّت إيران على إبرام اتفاق"، قائلا: "أبلغنا الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء"، وفق تصريحاته.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الدفاع الإسرائيلي: نريد معاودة الحرب على إيران لكن أمريكا تمنعنا
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده ترغب في استئناف شن هجمات على إيران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمنع في الوقت الراهن تنفيذ بعض العمليات التي تستهدف منشآت حيوية داخل الأراضي الإيرانية.
وأضاف كاتس، أن "إسرائيل ترغب أيضا بشدة في مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية، إلا أن واشنطن لا تسمح بذلك حالياً"، مشيرا إلى أن️ الإيرانيين يحاولون استهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على حد قوله.
ولفت إلى أن طائرات أمريكية نفذت غارات على أهداف داخل إيران انطلاقاً من مطارات إسرائيلية، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل حول طبيعة العمليات أو توقيتها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن "المرحلة النهائية من العمليات العسكرية ضد إيران ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور
"، مؤكدا أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.
وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة حثّت إيران على إبرام اتفاق"، قائلا: "أبلغنا الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء"، وفق تصريحاته.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية
في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.