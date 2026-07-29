https://sarabic.ae/20260729/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-مقر-تحت-الأرض-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1115589712.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقر تحت الأرض لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقر تحت الأرض لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تدمير مقر تحت الأرض، قال إنه تابع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، وذلك خلال عمليات عسكرية تنفذها قواته في "المنطقة الأمنية". 29.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الجيش، في بيان، إن قوات من لواء 401، بإسناد من الفرقة 91، تواصل عملياتها لإزالة ما وصفه بـ"التهديدات" ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن قوات الكتيبة 601 ووحدة "يهلوم"، دمّرت نفقًا تحت الأرض في بلدة حداثا، كان يُستخدم مقرًا لـ"حزب الله" اللبناني، على حد قوله.وأضاف أن "النفق يبلغ طوله نحو 55 مترًا، ويضم ثلاث غرف مخصصة للمكوث"، لافتًا إلى أنه "أُنشئ أسفل مصنع لإنتاج مواد البناء، وعلى بعد نحو 300 متر من مبنى تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن في 26 يونيو/ حزيران الماضي، بين لبنان وإسرائيل، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.وفي وقت سابق، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال العمليات العسكرية في لبنان، "قد ترقى إلى جرائم حرب"، مؤكدًا أن بعثة أممية مستقلة بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين، منذ مارس/ آذار الماضي، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان، وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.
https://sarabic.ae/20260728/وكالة-انفجارات-وقصف-مدفعي-إسرائيلي-يهزان-منطقة-النبطية-جنوبي-لبنان-1115582385.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقر تحت الأرض لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تدمير مقر تحت الأرض، قال إنه تابع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، وذلك خلال عمليات عسكرية تنفذها قواته في "المنطقة الأمنية".
وقال الجيش، في بيان، إن قوات من لواء 401، بإسناد من الفرقة 91، تواصل عملياتها لإزالة ما وصفه بـ"التهديدات" ضد إسرائيل
، مشيرًا إلى أن قوات الكتيبة 601 ووحدة "يهلوم"، دمّرت نفقًا تحت الأرض في بلدة حداثا، كان يُستخدم مقرًا لـ"حزب الله" اللبناني، على حد قوله.
وأضاف أن "النفق يبلغ طوله نحو 55 مترًا، ويضم ثلاث غرف مخصصة للمكوث"، لافتًا إلى أنه "أُنشئ أسفل مصنع لإنتاج مواد البناء، وعلى بعد نحو 300 متر من مبنى تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته، عثرت أيضًا في محيط الموقع، على فتحة نفق أخرى، قال إنها كانت تحتوي على عشرات القطع من الأسلحة والذخائر، على حد زعمه.
وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن في 26 يونيو/ حزيران الماضي، بين لبنان
وإسرائيل، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.
وفي وقت سابق، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال العمليات العسكرية في لبنان، "قد ترقى إلى جرائم حرب"، مؤكدًا أن بعثة أممية مستقلة بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.
وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين، منذ مارس/ آذار الماضي، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي
في أجزاء من جنوب لبنان، وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.