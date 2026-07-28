وكالة: انفجارات وقصف مدفعي إسرائيلي يهزان منطقة النبطية جنوبي لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:03 GMT
18 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير عسكري: مشروع عزل روسيا بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي الضيوف
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الذكاء الاصطناعي والبشر بين التنافس والتكامل... قانون "الجرائم الإلكترونية" في سوريا، كيف يُقرأ الجدل حوله؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:32 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
29 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
12:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظاهرة النينيو تطرف مناخي يعصف بأفريقيا ويضرب قلب الأمن الغذائي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260728/وكالة-انفجارات-وقصف-مدفعي-إسرائيلي-يهزان-منطقة-النبطية-جنوبي-لبنان-1115582385.html
وكالة: انفجارات وقصف مدفعي إسرائيلي يهزان منطقة النبطية جنوبي لبنان
وكالة: انفجارات وقصف مدفعي إسرائيلي يهزان منطقة النبطية جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ضخم هز منطقة النبطية جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة النبطية الفوقا. 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T22:45+0000
2026-07-28T22:46+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101374663_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fa0b9c046a6eb0c0e177dccd0576d6b3.jpg
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "بلدة النبطية الفوقا تعرضت لقصف مدفعي عنيف ومركز، قالت إن مصدره مربض تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة تل النحاس، بالقرب من كفركلا المحتلة".وأضافت أن "دوي انفجار هائل هز منطقة النبطية، ما أثار حالة من التوتر والهلع بين السكان"، مشيرة إلى أن الانفجار نجم، بحسب الوكالة، عن عملية تفجير كبيرة نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة كفرتبنيت.ولفتت الوكالة، إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد نفذ، قبل ذلك بأقل من ربع ساعة، ثلاث عمليات تفجير في بلدة زوطر الشرقية.وعلى الرغم من الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في واشنطن في 26 يونيو\حزيران، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين منذ مارس/آذار، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.
https://sarabic.ae/20260728/إعلام-3-غارات-إسرائيلية-تستهدف-بلدة-النبطية-جنوبي-لبنان---1115569719.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101374663_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b9e38862bdad270333f573c7a0510821.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

وكالة: انفجارات وقصف مدفعي إسرائيلي يهزان منطقة النبطية جنوبي لبنان

22:45 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 22:46 GMT 28.07.2026)
© Photo / Xقصف على الضاحية الجنوبية في لبنان
قصف على الضاحية الجنوبية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Photo / X
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ضخم هز منطقة النبطية جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة النبطية الفوقا.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "بلدة النبطية الفوقا تعرضت لقصف مدفعي عنيف ومركز، قالت إن مصدره مربض تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة تل النحاس، بالقرب من كفركلا المحتلة".
وأضافت أن "دوي انفجار هائل هز منطقة النبطية، ما أثار حالة من التوتر والهلع بين السكان"، مشيرة إلى أن الانفجار نجم، بحسب الوكالة، عن عملية تفجير كبيرة نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة كفرتبنيت.
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
إعلام: 3 غارات إسرائيلية تستهدف بلدة النبطية جنوبي لبنان
12:38 GMT
ولفتت الوكالة، إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد نفذ، قبل ذلك بأقل من ربع ساعة، ثلاث عمليات تفجير في بلدة زوطر الشرقية.
وعلى الرغم من الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في واشنطن في 26 يونيو\حزيران، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.
وأعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في وقت سابق، أن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال العمليات العسكرية في لبنان قد ترقى إلى جرائم حرب، مؤكدًا أن بعثة أممية مستقلة بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.
وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين منذ مارس/آذار، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала