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وكالة: انفجارات وقصف مدفعي إسرائيلي يهزان منطقة النبطية جنوبي لبنان
وكالة: انفجارات وقصف مدفعي إسرائيلي يهزان منطقة النبطية جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ضخم هز منطقة النبطية جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة النبطية الفوقا. 28.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "بلدة النبطية الفوقا تعرضت لقصف مدفعي عنيف ومركز، قالت إن مصدره مربض تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة تل النحاس، بالقرب من كفركلا المحتلة".وأضافت أن "دوي انفجار هائل هز منطقة النبطية، ما أثار حالة من التوتر والهلع بين السكان"، مشيرة إلى أن الانفجار نجم، بحسب الوكالة، عن عملية تفجير كبيرة نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة كفرتبنيت.ولفتت الوكالة، إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد نفذ، قبل ذلك بأقل من ربع ساعة، ثلاث عمليات تفجير في بلدة زوطر الشرقية.وعلى الرغم من الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في واشنطن في 26 يونيو\حزيران، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين منذ مارس/آذار، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
وكالة: انفجارات وقصف مدفعي إسرائيلي يهزان منطقة النبطية جنوبي لبنان
22:45 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 22:46 GMT 28.07.2026)
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ضخم هز منطقة النبطية جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة النبطية الفوقا.
وقالت وكالة
الأنباء اللبنانية، إن "بلدة النبطية الفوقا تعرضت لقصف مدفعي عنيف ومركز، قالت إن مصدره مربض تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة تل النحاس، بالقرب من كفركلا المحتلة".
وأضافت أن "دوي انفجار هائل هز منطقة النبطية
، ما أثار حالة من التوتر والهلع بين السكان"، مشيرة إلى أن الانفجار نجم، بحسب الوكالة، عن عملية تفجير كبيرة نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة كفرتبنيت.
ولفتت الوكالة، إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد نفذ، قبل ذلك بأقل من ربع ساعة، ثلاث عمليات تفجير في بلدة زوطر الشرقية.
وعلى الرغم من الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في واشنطن في 26 يونيو\حزيران، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.
وأعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في وقت سابق، أن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال العمليات العسكرية في لبنان قد ترقى إلى جرائم حرب، مؤكدًا أن بعثة أممية مستقلة بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.
وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين منذ مارس/آذار، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي
في أجزاء من جنوب لبنان وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.