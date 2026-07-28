https://sarabic.ae/20260728/إعلام-3-غارات-إسرائيلية-تستهدف-بلدة-النبطية-جنوبي-لبنان---1115569719.html
إعلام: 3 غارات إسرائيلية تستهدف بلدة النبطية جنوبي لبنان
إعلام: 3 غارات إسرائيلية تستهدف بلدة النبطية جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن مسيرات إسرائيلية قامت بتنفيذ ثلاث ضربات على منطقة الفيلات في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، وواحدة منها... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن طائرة دون طيار إسرائيلية نفذت ضربتين على حي الفيلات، صباح اليوم الثلاثاء.ووفقا للوكالة، فإن طائرة دون طيار إسرائيلية أخرى استهدفت شقة سكنية في المنطقة نفسها.وعلى الرغم من الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في واشنطن في 26 يونيو\حزيران، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين منذ مارس/آذار، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.
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العالم العربي, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: 3 غارات إسرائيلية تستهدف بلدة النبطية جنوبي لبنان
12:38 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 13:10 GMT 28.07.2026)
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن مسيرات إسرائيلية قامت بتنفيذ ثلاث ضربات على منطقة الفيلات في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، وواحدة منها أصابت مبنى سكنيا.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن طائرة دون طيار إسرائيلية نفذت ضربتين على حي الفيلات، صباح اليوم الثلاثاء.
ووفقا للوكالة، فإن طائرة دون طيار إسرائيلية أخرى استهدفت شقة سكنية في المنطقة نفسها.
وأضافت أن أصوات انفجارات سُمعت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة صور، ربما تكون ناتجة عن تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق مجدل زون والمنصوري وبنت جبيل.
وعلى الرغم من الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في واشنطن في 26 يونيو\حزيران، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.
وأعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في وقت سابق، أن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال العمليات العسكرية في لبنان قد ترقى إلى جرائم حرب، مؤكدًا أن بعثة أممية مستقلة بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.
وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين منذ مارس/آذار، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي
في أجزاء من جنوب لبنان وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.