https://sarabic.ae/20260728/الأردن-وإسرائيل-يعلنان-اعتراض-مسيّرتين-قرب-الحدود-1115560234.html

الأردن وإسرائيل يعلنان اعتراض مسيرتين قرب الحدود

الأردن وإسرائيل يعلنان اعتراض مسيرتين قرب الحدود

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي للمملكة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة أخرى قرب الحدود مع الأردن،... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، إن سلاح الجو الملكي تعامل، ضمن منظومة الرصد والمتابعة، مع طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الأردني، مشيراً إلى أنه جرى إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة، وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمدة.وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل تنفيذ مهامها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، مشدداً على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن البلاد وسلامة المواطنين.وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض، في وقت سابق اليوم، طائرة مسيّرة في منطقة الحدود مع الأردن، موضحاً أنها لم تخترق المجال الجوي الإسرائيلي.وأضاف، في بيان، أن السلطات العسكرية تجري تحقيقاً لتحديد مصدر إطلاق الطائرة المسيّرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260727/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-طائرتين-مسيرتين-عند-الحدود-الأردنية-1115529440.html

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