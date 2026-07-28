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الأردن وإسرائيل يعلنان اعتراض مسيرتين قرب الحدود
الأردن وإسرائيل يعلنان اعتراض مسيرتين قرب الحدود
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي للمملكة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة أخرى قرب الحدود مع الأردن،... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T06:10+0000
2026-07-28T06:16+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، إن سلاح الجو الملكي تعامل، ضمن منظومة الرصد والمتابعة، مع طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الأردني، مشيراً إلى أنه جرى إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة، وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمدة.وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل تنفيذ مهامها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، مشدداً على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن البلاد وسلامة المواطنين.وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض، في وقت سابق اليوم، طائرة مسيّرة في منطقة الحدود مع الأردن، موضحاً أنها لم تخترق المجال الجوي الإسرائيلي.وأضاف، في بيان، أن السلطات العسكرية تجري تحقيقاً لتحديد مصدر إطلاق الطائرة المسيّرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260727/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-طائرتين-مسيرتين-عند-الحدود-الأردنية-1115529440.html
https://sarabic.ae/20260722/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إلحاق-أضرار-بقواعد-تضم-قوات-أمريكية-في-الأردن-وتدمير-8-مسيرات-1115399180.html
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أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

الأردن وإسرائيل يعلنان اعتراض مسيرتين قرب الحدود

06:10 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 06:16 GMT 28.07.2026)
© AP Photo / Raad Adaylehالجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Raad Adayleh
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي للمملكة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة أخرى قرب الحدود مع الأردن، مؤكداً أنها لم تدخل الأجواء الإسرائيلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، إن سلاح الجو الملكي تعامل، ضمن منظومة الرصد والمتابعة، مع طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الأردني، مشيراً إلى أنه جرى إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة، وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمدة.
وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل تنفيذ مهامها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، مشدداً على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن البلاد وسلامة المواطنين.
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين عند الحدود الأردنية
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وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض، في وقت سابق اليوم، طائرة مسيّرة في منطقة الحدود مع الأردن، موضحاً أنها لم تخترق المجال الجوي الإسرائيلي.
وأضاف، في بيان، أن السلطات العسكرية تجري تحقيقاً لتحديد مصدر إطلاق الطائرة المسيّرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
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ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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