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الحرس الثوري الإيراني يعلن إلحاق أضرار بقواعد تضم قوات أمريكية في الأردن وتدمير 8 مسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن إلحاق أضرار بقواعد تضم قوات أمريكية في الأردن وتدمير 8 مسيرات
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف قواعد تستخدمها القوات الأمريكية في الأردن، وتدمير 8 طائرات مسيرة أمريكية من طراز "إم-كيو 9" وإلحاق أضرار... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "في هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على قاعدتي الملك فيصل والأمير حسن، استُهدفت حظيرة لتجهيز طائرات "إف-15"، كما تم تدمير 8 طائرات مسيرة جديدة تمامًا من طراز "إم كيو-9"، كما تعرضت طائرتين مسيرتين لأضرار بالغة".واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.إيران تنفي وجود أي نشاط نووي في "جبل الفأس"ترامب: المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران
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الحرس الثوري الإيراني يعلن إلحاق أضرار بقواعد تضم قوات أمريكية في الأردن وتدمير 8 مسيرات
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف قواعد تستخدمها القوات الأمريكية في الأردن، وتدمير 8 طائرات مسيرة أمريكية من طراز "إم-كيو 9" وإلحاق أضرار بمروحيتين أمريكيتين.
وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "في هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على قاعدتي الملك فيصل والأمير حسن، استُهدفت حظيرة لتجهيز طائرات "إف-15"، كما تم تدمير 8 طائرات مسيرة جديدة تمامًا من طراز "إم كيو-9"، كما تعرضت طائرتين مسيرتين لأضرار بالغة".
وأضاف البيان أنه في هجوم لاحق على حظيرة للمروحيات، أُلحقت أضرار بالغة بمروحيتين أمريكيتين ثقيلتين، مشيرًا إلى وقوع قتلى وجرحى بصفوف القوات الأمريكية.
واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.